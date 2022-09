Diskussion in Urbach: Passen Flachdächer zum Ortsbild?

Fügen sich Flachdächer ins Gemeindebild ein oder sehen sie in einer Gemeinde wie Urbach einfach nur fehl am Platz aus? Oder kommt das womöglich darauf an, wo in der Gemeinde sie umgesetzt werden? Über diese Grundsatzfrage diskutierte der Technische Ausschuss bei seiner jüngsten Sitzung, als es um ein Bauvorhaben in der Haubersbronner Straße 45 ging.

Das geplante Bauvorhaben besteht aus zwei Baukörpern mit Flachdächern. Die Verwaltung schlug dem Ausschuss vor, das gemeindliche Einvernehmen für das Vorhaben mit einigen Hinweisen zu erteilen, dem wollte das Gremium aber nicht folgen.

„Ich glaube, das würde wie ein Fremdkörper wirken“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth. Eine frühere Bauvoranfrage für das gleiche Grundstück habe mit einem Satteldach geplant. „Das würde besser reinpassen.“

Wie "dörflichen Charakter" bewahren?

Bürgermeisterin Martina Fehrlen weitete die Diskussion daraufhin aus: Das Gremium müsse sich überlegen, wie es am Ort Nachverdichtung fördern, aber auch den „dörflichen Charakter“ mit einer stark von Einfamilienhäusern geprägten Siedlungsstruktur von Urbach erhalten könne.

Sie warf die Idee auf, den Ort beim Thema Flachdächer gedanklich in drei Kategorien aufzuteilen. Entlang der Haupt- beziehungsweise Kreisstraßen könne sie sich eine stärkere Verdichtung und Flachdächer vorstellen. In Straßen, die sehr vom schon angesprochenen dörflichen Charakter geprägt seien, sollten die Flachdächer nach dem Vorschlag der Verwaltung nicht mehr zugelassen werden. Als Beispiel nannte sie die Straße „Oberer Espach“. Und dann gibt es nach ihrer Kategorisierung noch Straßen, die weder in die eine noch die andere Kategorie fallen, „Erschließungsstraßen“, bei denen dann je nach Prägung des Gebiets entschieden werden solle.

Kritik an Kategorisierung

„Ich finde das eine gute Anregung“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Burkhard Nagel. „Ich bin aber der Meinung, dass zur Frage Flach- oder Satteldach noch andere Fragen, wie die Farbe und Struktur, gehören.“ Seiner Meinung nach gehe der Vorschlag in die Richtung einer Gestaltungssatzung. „Es gibt mittlerweile jede Menge Beispiele von Flachdächern im Ort, die sehr gut gelungen sind“, sagte dagegen der Freie- Wähler-Rat Jörg Heckenlaible. Eine Kategorisierung, die die Gemeinderäte großflächig auf bestimmte Entscheidungen festlege, fand er schwierig, weil immer auch die Qualität der Planung mitschwinge, egal ob es sich um ein Flach- oder ein Satteldach handle. „Da müssen wir gewaltig aufpassen, dass wir uns da nicht verzetteln.“

Detlef Holzwarth war indes der Meinung, dass sich auch die Straßen in den verschiedenen vorgeschlagenen Kategorien teils stark unterscheiden können.

Und Thomas Mihalek (Freie Wähler) kritisierte, dass nun anhand des Projekts eine Grundsatzdiskussion angestoßen werde, so dass eine Entscheidung womöglich noch weiter verzögert werde.

Kompromissvorschlag gewinnt

Nach einem Kompromissvorschlag von Jörg Heckenlaible stellte Detlef Holzwarth den Antrag, den Beschlussvorschlag dahingehend zu ändern, dass der Bauherr das Gebäude umplant. Zur Straße hin im vorderen Teil soll es ein Satteldach bekommen, hinten kann das Flachdach bleiben.

Die Mehrheit des Gremiums stimmte für den Antrag, der Beschluss fiel dann entsprechend aus. Zumindest erst einmal wird der Ausschuss wohl weiterhin auf Kompromisslösungen setzen und beim Thema Flachdächer Einzelfallentscheidungen treffen.