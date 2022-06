Ein ungewöhnliches Hobby: Urbacher Modellflieger erzählen von ihrer Leidenschaft

Bei bestem Wetter und bester Stimmung trafen sich die Urbacher Modellflieger auf ihrem „Burgfalken“-Gelände zur Flugplatzhocketse, bei der am Boden wie auch in der Luft etwas geboten war.

Eine Swiss-Passagiermaschine geht originalgetreu in die Luft, ebenso wie eine historische Junkers Ju 52, in der Modellfliegerszene „Tante Ju“ genannt. Und noch viel mehr Flugzeuge, die auf diesem Wiesengelände lediglich als kleine Nachbauten der großen Vorbilder der Luftfahrtgeschichte aufsteigen. Modellflugbauer eint die Freude am Bauen, das Interesse für Technik im Kleinformat und an der Fliegerei. „Es ist etwas Schönes, das selbstgebaute Flugzeug fliegen zu sehen“, sagt Marc Schneider, Zweiter Vorsitzender der Burgfalken. Das zu erleben und miteinander zu staunen über diverse Kunstflüge, Loopings, Rollen und Rückenflüge habe zwei Jahre lang gefehlt.

Auch Interessierte von auswärts und ehemalige Mitglieder kommen vorbei

Die Flugplatzhocketse ist die größte Veranstaltung für die Modellfliegergruppe „Burgfalken“. Wie wichtig der Termin ist, das zeigte sich nun wieder nach der Zwangspause. Stimmung und Besucherzahl – wie vor der Coronazeit. „Den Tag lässt sich niemand gern entgehen, weil man hier alle trifft“, sagt Marc Schneider. Auch Mitglieder auswärtiger Vereine aus dem Rems-Murr-Kreis schauen vorbei und lassen ihre Wunder der Modellbautechnik beim freien Fliegen in den Himmel steigen. Sogar ehemalige Mitglieder, die weggezogen sind, zieht es her.

Ihm bedeute es etwas, die „Verbundenheit und die Freundschaften“ zu pflegen, die sich entwickelt haben, sagt Daniel Baumann, der inzwischen in Bad Wildbad lebt. Er verbringt mit der ganzen Familie im Wohnmobil das Wochenende auf dem Fluggelände, die zwei ältesten Söhne Samuel (11) und der achtjährige Elias sind auch schon eifrige Flieger. Der dreijährige Benedikt sei schon vorne mit dabei, wenn es ums Kommentieren geht: „Dong-Dong-Dong sagt er, wenn der Flieger hoppelt beim Landen“, meint der Vater lachend. Samuel habe als Sechsjähriger noch vor dem Wegzug in den Schwarzwald bei den Burgfalken „angebissen“, Elias sei ihm in die Jugendgruppe des Vereins am neuen Wohnort gefolgt.

„Eine tolle Leistung, dass sie sich trauen, vor so vielen Zuschauern ihr Können zu zeigen“, kommentiert Burgfalken-Vorstand Cornelius Munz per Mikrofon die Vorführung, die mit einem Flugzeug-Schlepp, dem sogenannten F-Schlepp, beginnt. Eine Art Starthilfe für motorlose Segelflugzeuge, die von einem Motorflugzeug „auf Höhe“ gebracht werden, wie Marc Schneider formuliert.

Zum ersten Mal alleine gesteuert

Gelingt der Start? Für die Nachwuchspiloten ist es immerhin eine Premiere. „Sie haben es vorher noch nie alleine gemacht, heute früh noch etwas geübt, dann ging es los“, staunt der Papa. Bei Elias habe es vor einer Woche „einen Schnackler“ getan, er habe zum ersten Mal alleine gesteuert, ohne einen Fluglehrer im Rücken. Es wird spannend. Die Blicke der Zuschauer folgen dem Looping, mit dem der Segler sich ausklinkt und dann ruhig dahingleitet. Elias, der den „Easy Glider“ steuert, berichtet hinterher, worauf er achten musste.

„Das Schleppseil darf nicht zu kurz sein, sonst kann der Segler den Motorsegler einholen, das wäre nicht gut.“ Samuel hat die Augen ganz auf dem Motorflieger. Er muss sich auf seinen Co-Piloten blind und ohne Worte verlassen können: „Wenn ich sage, in welche Kurve er gehen soll, muss er es so machen.“ Sie sind ein eingespieltes Team, auch in der Werkstatt stehen sie regelmäßig zu dritt, berichtet Daniel Baumann. „Durch das Bauen bekommen sie viel technisches Verständnis, lernen handwerkliche Fähigkeiten und auch viel über physikalische Zusammenhänge.“

Kellerraum der Wittumschule wird als Werkstatt genutzt

Das Spiel aus Physik und thermischen Aufwinden, aus Technik und Natur sorgt dafür, dass sich der Modellflieger „Easy Glider“ für einige schwerelose Minuten reinlegen kann in den Sog an aufsteigender Warmluft, um dann weich zu landen. „Die physikalischen Gesetze ausnutzen, Thermik finden, das macht den Reiz des Fliegens aus“, sagt Marc Schneider.

Im Anschluss zeigt Mattis Motz, Mitglied bei den Urbacher Burgfalken, sein Können mit einem „Nurflügel“, ganz ohne Korpus wird es in der Luft gehalten, wie ein Bumerang in V-Form setzt es nach gelungenem Übersichtsflug auf der Landebahn auf. Die Jugendgruppe habe sich während Corona stabil bei sechs Mitgliedern gehalten, sagt Marc Schneider. Der Verein sei froh, dass sie einen Kellerraum in der Wittumschule als Werkstatt nutzen können; das gemeinsame Bauen, der soziale Austausch seien sehr motivierend. Und natürlich der Auftritt vor Publikum.

Hinter dunklen Sonnenbrillen und teilweise mit Fernstechern schauen die Modellflugfans den Manövern der Jungpiloten zu. Applaus brandet unter den Obstbäumen auf. Zahlreiche „Zaungäste“ sind vor der Hitze hierher in den Schatten geflohen, wo sich auf dem traumhaft gelegenen Gelände geradezu Urlaubsstimmung breitmacht. Das nette gewohnte Beisammensein hatten sie zwei Jahre lang nicht. Auch bei ihnen sei während Corona bis auf die Fliegerei, die unter Auflagen möglich war, das Vereinsleben wortwörtlich am Boden gewesen. Einige hätten die Zeit zum Bauen und für Reparaturen genutzt, auch manche Werkstatt sei da etwas aufgeräumt und „entschlackt“ worden, wie Marc Schneider anklingen lässt. „Aber wir alle waren dann wieder ganz heiß aufs Fliegen, als es vorbei war“, sagt er.