Entspannt Stress abbauen? Physiotherapeutin Diana Lutz aus Urbach gibt Tipps für den Alltag

Januar ist die Zeit, in der viele sich sammeln und gesünder leben wollen, neue Gewohnheiten schaffen und schlechte ablegen möchten. Viele haben sich vorgenommen, sich mehr zu bewegen, vielleicht sogar regelmäßig zu meditieren und insgesamt weniger Stress zuzulassen. Diana Lutz, Physiotherapeutin und Yogalehrerin in eigener Praxis in der Urbacher Beckengasse, hat Tipps, wie das auch langfristig gelingen kann.

Nicht zu streng mit sich selbst sein

Neue Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren und alte Denkweisen zu ändern ist für viele nicht einfach. Manchmal können die Ansprüche, die Menschen an sich selbst haben, alles gleich möglichst perfekt zu machen, auch gleich wieder in Stress ausarten. „Erst einmal durchschnaufen und sich erlauben, Pausen zu machen“, rät Diana Lutz in Stresssituationen. „Und dann eine To-do-Liste machen.“ Beim Abarbeiten dieser solle man aber auch nicht zu streng mit sich selbst sein. „Wenn man nicht alles schafft, gibt es auch einen nächsten Tag.“

Bewegung in den Alltag integrieren

Weiterhin rät sie dazu, Bewegung in den Alltag zu integrieren, „und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind“. Für ein ausgewogeneres Leben könne es auch helfen, andere kleine Rituale in den Alltag einzubauen, zum Beispiel das Führen eines Dankestagebuchs oder kleine Meditationen. Hier hat sie einen Tipp, der sich erst einmal kurios anhört: Sie rät zu kurzen „Klo-Meditationen“. So führe sie viele an die Meditation heran. „Oft scheitert’s am regelmäßigen Tun“, sagt sie. Aber aufs Klo gehen müsse schließlich jeder regelmäßig. Und auch generell sei es hilfreich, neue Gewohnheiten mit täglichen Tätigkeiten zu verbinden. So können sie langfristig umgesetzt werden.

Diana Lutz helfen Yoga-Übungen dabei, über Bewegungen zur Ruhe zu kommen. „Das mache ich seit meinem 18. Lebensjahr“, erzählt sie. „Das hat mich auf meinem Weg begleitet, Physiotherapeutin zu werden.“ Sie wünscht sich, dass Menschen in ihrer Praxis ihre „gute Energie“ und Lebensfreude (wieder)finden, die sie in sich und ihren Alltag integrieren können. Das Wesentliche sei es, dass jeder zu seiner Kraft finde und auf seinem Weg begleitet werde. „Menschen sind oft so überschüttet im Alltag, dass sie sich selber verlieren.“

Termine in der Praxis in Urbach: Zwei Wochen Vorlaufzeit

In ihre Praxis kommen Urbacherinnen und Urbacher, aber auch Menschen aus Backnang, Winnenden oder sogar Schwäbisch Hall, sowohl für Physiotherapie, Yoga-Stunden, als auch für eine Kombination von beidem. Empfangen werden sie in der kleinen Praxis nicht nur von Diana Lutz, sondern auch von ihrem kleinen Hund Ludwig, der beim Türöffnen schon erfreut auf ihre Gäste zurennt.

In anderen Physiotherapiepraxen ist es mitunter schwierig, einen Termin zu bekommen. Bei Diana Lutz gibt es zwar auch zeitnah noch Termine, es handelt sich aber um eine Privatpraxis, das heißt, gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht. Etwa zwei Wochen Vorlaufzeit sollten nach ihren Angaben eingeplant werden.