Trotz der noch bis Donnerstagmorgen geltenden Ausgangssperre kam es in Urbach vor kurzem erneut zu ärgerlichen Vorfällen mit Müll-Hinterlassenschaften. In der Nacht zum Samstag vergangener Woche, berichtet Achim Grockenberger vom Ordnungsamt der Gemeinde, gab es wohl eine Zusammenkunft am Gänsberg. In der Folge musste der Bauhof die Hinterlassenschaften der Beteiligten beseitigen, weil sie ihren Müll nicht selber aufräumten.

Noch kostspieliger: Am Walderlebnispfad beschädigten