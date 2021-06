Lärmbelästigungen, Scherben und Müll, einmal auch Farbschmierereien – immer wieder kam und kommt es im Bereich um den Pavillon in der Urbacher Mitte II zu unliebsamen Vorfällen. Schon seit dem vergangenen Herbst patrouilliert eine City-Streife regelmäßig im Ort, um den Vorfällen Einhalt zu gebieten, auch an anderen Problempunkten in der Gemeinde. Die Idee, den Pavillon in der Urbacher Mitte II mit Video- und Akustiksensoren zu überwachen, lehnte der Gemeinderat nun aber ab.

Ein