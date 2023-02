Gewerbeverein Urbach stellt sich neu auf: Wie der Ort davon profitieren soll

Um den Urbacher Gewerbeverein, der die Interessen der Unternehmen im Ort vertritt, war es in den vergangenen Jahren still. Das soll sich nun aber wieder ändern. Seit dem Sommer 2022 gibt es einen neuen Vorstand, der einiges vorhat. Dominik Gölzer und Daniel Mattana (Allianz Versicherung), Alexander Härer (Härer Sanitär), Heiko Busse (M1 Café) und Udo Dolch (Ecomado) wollen dem Verein neues Leben einhauchen. Mit drei von ihnen haben wir darüber gesprochen, was der neue Vorstand vorhat, um das Gewerbe im Ort zu fördern.

Verein braucht eine Website, um sich zu präsentieren

Hätte der neue Vorstand nicht übernommen, wäre der Gewerbeverein Urbach wohl aufgelöst worden, erzählt Dominik Gölzer. Nun konnte eine Lösung gefunden werden, die Übergabe nahm aber etwas Zeit in Anspruch. Im Herbst fanden dann wieder die ersten Sitzungen statt, die Vorstandsmitglieder legten Prioritäten fest. “Wir brauchen zeitnah eine Website“, sagt Daniel Mattana. „Man kann keinen Verein leiten und nicht sichtbar sein“, pflichtet ihm Dominik Gölzer bei. Das Projekt soll zeitnah umgesetzt werden, voraussichtlich in diesem Frühjahr soll die neue Homepage an den Start gehen. Zu finden sein könnten dort neben allgemeinen Informationen über den Verein zum Beispiel Stellenangebote der Vereinsmitglieder. Auch in den sozialen Medien soll der Verein in Zukunft repräsentiert sein. Das ist aber nicht alles.

„Wir wollen die Vernetzung untereinander fördern“, sagt Dominik Gölzer. Dabei helfen sollen unter anderem After-Work-Veranstaltungen, bei denen die Urbacher Gewerbetreibenden sich austauschen können. Die erste soll bereits im Februar stattfinden. Auch ein Mittagsstammtisch mit Unternehmern, der Verwaltung und eventuell Mitgliedern des Gemeinderats, ein Format, das es früher schon einmal gab, soll wiederbelebt werden.

Mehr Mitglieder gewinnen

105 Mitglieder zählt der Gewerbeverein aktuell, 94 davon sind aktiv. „Es ist schön, dass sie dabeigeblieben sind“, findet Daniel Mattana. „Jetzt müssen wir abliefern.“ Idealerweise will der neue Vorstand auch neue Mitglieder gewinnen, denn: Desto mehr Mitglieder der Verein hat, desto mehr Einnahmen hat er, mit denen er seine Projekte finanzieren kann, und desto mehr Personen wären vielleicht bereit, bei größeren Projekten mitzuwirken.

Die größte Sorge vieler Unternehmen: Personalmangel

Auf die Frage, wo den Urbacher Unternehmen der Schuh besonders drückt, antwortet Daniel Mattana: „Jeder hat Personalmangel.“ Deswegen soll es auf der neuen Website auch eine kleine Stellenbörse geben, außerdem will der Gewerbeverein das neue „Talent-Company“-Projekt an der Wittumschule nutzen, um den jungen Menschen dort Urbacher Unternehmen näherzubringen. An der Schule wird ein Raum entstehen, in dem Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen zusammentreffen können, außerdem soll eine „Jobwall“ eingerichtet werden, auf der Unternehmen zum Beispiel Ausbildungsplätze bewerben können. Eventuell will der Gewerbeverein Schülerinnen und Schülern auch Besuche von Unternehmen im Ort ermöglichen. Es mache schließlich keinen Sinn, sagt Dominik Gölzer, wenn junge Menschen eine Ausbildung in einem anderen Ort machen, weil sie die Möglichkeiten in Urbach vielleicht überhaupt nicht in Gänze kennen. Auch mit anderen Vereinen im Ort und deren Mitgliedern soll in Zukunft wieder mehr zusammengearbeitet werden. Kurzum: Der Gewerbeverein will wieder sichtbar werden. Wenn es genug Rückmeldungen und Engagement der Mitglieder gibt, will der neue Vorstand für 2025 - in diesem Jahr würde der Gewerbeverein 100 Jahre bestehen - auch wieder eine Leistungsschau auf die Beine stellen.

Neues Gewerbegebiet: Ja, aber keine Position des Vereins zum Standort

An diesem Montag, 13. Februar, findet ein Bürgerdialog für eine Gewerbeentwicklungsstrategie, die die Gemeinde erarbeiten will, statt. Los geht es um 18:30 Uhr in der Auerbachhalle. Es wird darum gehen, wie die Urbacher Gewerbe sich weiterentwickeln sollen, und wo neue Flächen für welche Unternehmen entstehen könnten. Für Kontroversen sorgte bereits ein mögliches Gewerbegebiet Schraienwiesen, dass viele Gemeinderäte und Gemeinderätinnen positiv sehen, Naturschützer aber nicht. „Wir gehen unvoreingenommen hin“, sagt Dominik Gölzer. Der Gewerbeverein werde sich nicht zu bestimmten Standorten für ein neues Gewerbegebiet positionieren, fügt Daniel Mattana hinzu. Bei so vielen Meinungen innerhalb des Vereins wäre das ohnehin schwierig, findet Alexander Härer. „Wir sind neutral“, sagt auch er deshalb für den Vorstand des Gewerbevereins. „Unsere private Meinung ist irrelevant.“ Daniel Mattana sagt: „Wir unterstützen das, was von der Mehrheit gewünscht wird.“

Dass die Urbacher Unternehmen ein neues Gewerbegebiet benötigen, darüber sind sich die drei aber einig. „Das Schlimmste, das passieren könnte, wäre es, wenn Urbacher Unternehmen Urbach verlassen, weil sie hier keinen Platz finden“, findet Daniel Mattana. „Die Gewerbeentwicklung muss nachhaltig sein“, sagt Dominik Gölzer. Damit meine er nicht nur Umweltschutz-Aspekte, sondern auch die Fragestellung, was Urbach von neuen Unternehmen habe. Eine große Amazon-Werkhalle mit wenigen Mitarbeitern wäre seiner Meinung nach zum Beispiel kein passendes Unternehmen. Firmen, die Jobs nach Urbach bringen, hingegen schon. „Und die in Urbach bleiben wollen“, ergänzt Alexander Härer.

Lieferservice für Urbach-Nord?

Immer wieder diskutierte der Gemeinderat auch über die Entwicklung in Urbach-Nord. Unternehmen konnten sich dort nicht halten, mussten schließen, zogen weg. Ein Verlust für die Menschen, die dort wohnen. Wie sieht der Gewerbeverein das Thema?

„Ich wünsche mir eine gemeindeinterne Strategie, wie Urbach-Nord ohne Ausbau attraktiv bleibt“, sagt dazu Alexander Härer und erwähnt in diesem Zusammenhang zum Beispiel einen Einkaufsservice, besonders auch für ältere Personen, von denen in Urbach-Nord viele wohnen. Deren Lebensqualität sollte verbessert werden, findet er. „Niederschwellige Angebote, bei denen man sich gegenseitig unterstütz, das ist eine super Idee“, so Dominik Gölzer.