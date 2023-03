Grünes Industriequartier mit Wasserstoff für Urbach? Karl Dungs hat eine Vision

Die Pläne der Europäischen Union sind ehrgeizig: Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 55 Prozent verringert werden. Das Fernziel ist sogar die Klimaneutralität im Jahr 2050. Ohne die schnelle Einbindung der energieintensiven Industrie wird das nicht gehen. Und Wasserstoff könnte eine wichtige Brückentechnologie auf dem Weg dorthin sein.

Das wurde deutlich bei einem Netzwerktreffen, zu dem die Kreiswirtschaftsförderung, die Industrie- und Handelskammer sowie die Gemeinde Urbach geladen hatten. Rund 50 Teilnehmer trafen sich am Mittwochvormittag bei der Firma Karl Dungs im Urbacher Industriegebiet zum „Business Brunch“.

Was macht die Firma Dungs?

Das 1945 als Elektrofachmarkt gegründete Unternehmen hat heute 700 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 140 Millionen Euro. Der Betrieb ist Spezialist für die sichere Verbrennung von Gas. Diese reicht von einzelnen Druckventilen über Gasstraßen bis zu Sicherheitstechnik, etwa von Brenner-Management-Systemen. Dabei leuchten die Urbacher auch die Möglichkeiten von Wasserstoff aus.

Wasserstoff: Chancen einer Brückentechnologie

Für Karl Dungs, der den Betrieb inzwischen an die Söhne Simon und David übergeben hat, ist Wasserstoff nicht weniger als „das Gas der Zukunft“. Warum? Und wie funktioniert die Energiegewinnung hiermit überhaupt? Mittels der Wasserelektrolyse, bei der unter Einsatz von Strom Wasser in seine chemischen Bestandteile zerlegt wird. Die elektrische wird dabei in chemische Energie umgewandelt und im Wasserstoff gespeichert. Mit Hilfe einer Brennstoffzelle kann daraus dann wieder Strom gewonnen werden. Die Technik der Elektrolyse sei laut Dungs „händelbar“ und werde in der Petrochemie längst angewendet. Dort gebe es bereits große Wasserstoffnetze.

Wasserstoff- und Erdgasnetze in Deutschland

Solche sollen nun auch für die Energiewende gebaut werden. Bis 2040 sind Wasserstoffnetze in der Europäischen Union auf einer Länge von 53.000 Kilometer geplant. Zum Vergleich: Das bestehende Erdgasnetz in Deutschland beläuft sich auf 550.000 Kilometer. Potenziell könnte dieses Netz aber auch für den Transport von Wasserstoff genutzt werden. Aktuell darf es dem Erdgas bis zu zehn Prozent beigemischt werden.

Für die Energiewende sieht Dungs in der Wasserstofftechnologie Potenziale. Auch im eigenen Betrieb, der möglichst bald zur „green factory“ werden soll: mit mehr Elektromobilität, Photovoltaik zur Stromerzeugung – und einer Sektorkopplung, also der Verbindung der Energiesektoren Strom, Wärme und Verkehr, womit Dungs dann auch beim Kern des Treffens angelangt war.

Die Vision von Karl Dungs für das Urbacher Industriegebiet

Der Unternehmer hat nämlich die Vision eines grünen Industriequartiers in Urbach. Mit einer Energiezentrale, die mehrere Betriebe versorgt, mit Photovoltaik auf den Dächern, einem Wärme-Kälte-Netz, einem Elektrolysekraftwerk mit Wasserstoffnetz sowie entsprechenden Tankstellen und einem Puffer. Umsetzen möchte er dies möglichst zeitnah mit den benachbarten Betrieben. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Bei dem Treffen waren eine ganze Reihe von Vertretern dieser Betriebe anwesend und bekundeten ihr Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit.

"Strom ist das neue Gold"

Wie ein grünes Quartier aussehen könnte, das zeigte dann Markus Heigele, Key-Account-Manager der Memminger Firma Alois Müller, recht anschaulich. Das Unternehmen ist spezialisiert auf industrielle Energiesysteme und technische Gebäudeausrüstung in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Elektro. Der Mittelständler hat 750 Mitarbeiter, einen Jahresumsatz von 175 Millionen Euro und namhafte Kunden in der Industrie, die von Porsche über ZF bis zu Liebherr reichen.

Heigeles Credo lautet: „Strom ist das neue Gold“, denn „ich kann damit heizen, Auto fahren und Maschinen betreiben.“ Je unabhängiger hier ein Betrieb vom Netz sei, desto besser. Dann könne die Geschäftsleitung nämlich auch bei explodierenden Strompreisen weiter ruhig schlafen.

Der Memminger Allgäu Airport: Ein Vorzeigeprojekt

Als Vorzeigeprojekt präsentierte er das fünf Kilometer lange Fernwärmenetz Allgäu Airport, für das der Betrieb verantwortlich zeichnet. Kernstück ist hier ein Blockheizkraftwerk, das seit diesem Jahr mit Biogas betrieben wird. Den Rohstoff dafür liefern Gülle und Mist aus der Landwirtschaft. In einer nahen Anlage werden diese zu Biogas umgewandelt. Im Blockheizkraftwerk wird dieses Gas dann zu Strom und Wärme. Die versorgt nicht nur den Flughafen, sondern auch angrenzende Betriebe. Der Strom fließt ins öffentliche Netz. Weitere Investitionen in Photovoltaik und Wasserstoff stehen laut Heigele hier

noch an.

Wie eine „green factory“ aussehen könnte

Um mehr Tempo bei der Energiewende zu bekommen, sei eine möglichst schnelle Umstellung der großen Energieverbraucher in der Industrie notwendig, betonte Markus Heigele ganz grundsätzlich. Möglich sei dies nur über das „Zentralisieren und Flexibilisieren, anders geht es nicht“. Soll heißen: Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel setzt seine Firma anstelle von Einzellösungen auf lokale Kooperationen und verschiedene Energieträger.

Das Stichwort lautet „green factory“. Doch was heißt das nun konkret? Zunächst müsse man dazu die Energieströme analysieren: Wann braucht der Betrieb Strom, Wärme oder Kälte, wie viel Abwärme oder Druckluft entsteht bei der Produktion? Und dann stellt sich die Frage: Wie kann diese möglichst effizient genutzt werden?

Verschiedene Technologien werden kombiniert

Laut Heigele durch eine ganze Reihe von Technologien. Wärme könne etwa durch ein Blockheizkraftwerk in Kombination mit Pellets entstehen und die Grundlast tragen. Ein Gaskessel sowie ein Pufferspeicher für die Spitzenlast dienten als Ergänzung. Aus der Abwärme könne in einem Blockheizkraftwerk Strom produziert werden – und für den akuten Bedarf genutzt, in einem Speicher gepuffert oder ins Stromnetz oder in die Akkus des Elektroautos eingespeist werden. Auch Stickstoff könne als Energiespeicher eine Rolle spielen. Primär für die Stromerzeugung würden vor allem Photovoltaikanlagen dienen. „Dachflächen sind Energieflächen“, sagt Heigele. Nur werde dort nicht immer dann Strom erzeugt, wenn er auch benötigt wird. Wichtig sei daher ein Last- und Lademanagement.

Und hier kommt die Sektorkopplung im Betrieb und innerhalb eines Industriegebiets wieder ins Spiel. Denn wenn sich verschiedene Betriebe eine Energiezentrale (und ihre Energiespeicher) teilen, können die Bedarfe gegenseitig gewinnbringend eingesetzt werden. Kurzum: „Wir brauchen Puffer und müssen lernen zu teilen.“

Urbach will in kommunale Wärmeplanung einsteigen

Das sieht auch Karl Dungs so, der bei dem Treffen auf die „energetische Dramatik“ hinwies, die der Krieg in der Ukraine in Deutschland zur Folge hatte. Seitdem sei auch die Versorgungssicherheit wieder ein wichtiges Thema. Dungs meint daher: „Wir müssen komplett umdenken und das schnell, auch als Kommune.“

Bürgermeisterin Martina Fehrlen konnte dem nur beipflichten. Eine kommunale Wärmeplanung, bei der die Strom-, Wärme- und Wasserverbräuche erfasst und gesteuert werden, wurde im Oktober beschlossen. Im Moment wartet die Gemeinde noch auf eine Förderzusage. Sollte diese rechtzeitig vorliegen, wolle man noch diesen Sommer das Thema angehen.