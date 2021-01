Einen ungewöhnlichen Fahndungsaufruf samt Foto hat die Polizei an diesem Dienstag veröffentlicht: Gesucht wird der Besitzer einer Jesus-Figur aus Gips, 70 Zentimeter hoch, die bereits am vergangenen Sonntag auf einer Sitzbank am Remsufer gefunden wurde. „Wer vermisst den Sohn Gottes?“, fragte bereits wenig später die Bild-Zeitung in ihre Online-Ausgabe. Wir sind auf Spurensuche bei den örtlichen Kirchengemeinden gegangen.

„Der große Kunstraub ist es nicht“, sagt Pfarrer Klaus Dieterle