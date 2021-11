Ein paar Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Urbach-Nord durchaus und auch die größeren Läden in der Urbacher Mitte sorgen dafür, dass die Bevölkerung sich gut mit Waren für den täglichen Bedarf eindecken kann. Dennoch: Früher sah’s anders aus in dem Gebiet. Daran erinnern unter anderem zugeklebte Schaufenster in der Haubersbronner Straße. Dass in den leerstehenden Läden bald wieder Waren verkauft werden, hält Bürgermeisterin Martina Fehrlen für unwahrscheinlich.

„Gewerbetreibende