Für Paare, die in Urbach heiraten wollen, gibt es Neuigkeiten: Für die Eheschließung in der Gemeinde kommen mehrere neue Orte hinzu. „Trauungen auf der Terrasse des Schlosses sind jetzt ohne Mehrkosten möglich“, verkündete die Bürgermeisterin Martina Fehrlen vor kurzem in einer Gemeinderatssitzung. Wegen der Corona-Beschränkungen in Innenräumen und auch ganz allgemein als attraktive Alternative zum bisherigen Angebot.

