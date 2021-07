„Do liegt a bäbbichs Bombo auf ma blaua Bombobabierle auf ma Babbadeggl auf am Boda“, sagt Manne, Posaunist von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle, auf dem kleinen Pausenhof der Wittumschule. Und sichtlich amüsierte Drittklässler sollen diesen Satz jetzt gemeinsam mit dem Musiker wiederholen.

Was nicht allen auf Anhieb gelingt. Kein Wunder, handelt es sich zum einen doch um einen echten Zungenbrecher. Zum anderen wird der Dialekt in dieser Breite in den meisten Familien auch