Hirsch bekommt Junge: Wie die goldenen Hennen in Urbach für Nachwuchs sorgen

Dass die Urbacherinnen und Urbacher am 1. Mai zu Scherzen aufgelegt sind, das ist allseits bekannt. Auch in diesem Jahr gab es nicht nur kleine Streiche, sondern wieder einen echten Hingucker. Der Holzhirsch, der 2019 auf dem Hirsch-Areal beim Rathaus aufgetaucht ist und später wieder abgebaut werden musste, hat Junge bekommen. Mehrere kleine Hirschlein zieren den Platz seit dem Wochenende. Vor ihnen „warnt“ ein entsprechendes Verkehrsschild (siehe Foto). Darauf steht ein Hinweis auf die Maischerz-Verantwortlichen: „The Golden Hen - exclusive Girls Club“. Wer wohl dahintersteckt? Es sind laut einer Quelle in der Verwaltung wohl die Partnerinnen der Gruppe „Hahna Cumpana“, die vor drei Jahren den Holzhirsch aufgestellt hatten.

Holzhirsch konnte nicht stehen bleiben, wurde aber mit einem Fest verabschiedet

Auch in den vergangenen Jahren hat sich Urbach mit besonderen Maischerzen hervorgetan. Der Holzhirsch auf dem Platz zwischen Rathaus und Ortsdurchfahrt von 2019 war allseits beliebt und langlebiger als manch anderer Maischerz, musste letztendlich aber abgebaut werden, weil er nicht dafür ausgelegt war, Wind und Wetter langfristig zu überstehen. Er lebt aber vermutlich in einigen Urbacher Haushalten weiter: Als die Figur auseinandergenommen wurde, legten acht Firmen zusammen und bezahlten 1000 Euro für den Hirschkopf, die dem Stuttgarter Olgäle zugutekamen. Zudem wurde beim anschließenden Fest mit jedem Teller Essen ein Stück Holz von der Skulptur mit einer Auskerbung für ein Teelicht ausgegeben.

Falsche Ortsschilder und ein Kreuz mit komplizierten Folgen

Auch 2021 tat sich Urbach am 1. Mai hervor. Es waren urplötzlich zwei neue Ortsschilder aufgetaucht. An der Ecke Mühlstraße/Gartenstraße und auf der anderen Straßenseite des regulären Ortsschilds aus dem Banrain kommend in Richtung Ortsmitte ging es plötzlich nach „Oberurbach“. Verwunderlich, da Ober- und Unterurbach sich doch schon vor nun mehr als 50 Jahrzehnten zu einer Gemeinde vereint haben. Der Maischerz amüsierte einige, die Schilder blieben aber nicht so lange stehen wie der Hirsch einst.

Ebenfalls Anfang Mai 2021 ließ eine Gruppe eine Jesus-Statue, die zuvor auf einer Sitzbank an der Rems gefunden wurde, wieder auferstehen. Sie wurde zum Teil eines großen Kreuzes an der Rems, das dort bis Februar 2022 stand und zu weitaus mehr Komplikationen führte, als die Menschen, die es ins Leben gerufen haben, sich vorgestellt hatten. Thomas Zeyher, ein in Urbach wohnhafter Arzt, der sich auch für das Erlebnisreich Rems engagiert, hatte sich unserer Zeitung gegenüber zu dem Kreuz geäußert. Die an der Aktion beteiligten Menschen hätten eine Oase der Religiosität und Ruhe schaffen wollen, den segnenden Jesus als ein Friedenssymbol gesehen. Allerdings verstieß das Kreuz gegen Naturschutz-Auflagen, hatte ein nicht genehmigtes Beton-Fundament und stand unerlaubterweise im Gewässerrandsstreifen. Zusätzlich befand es sich in einem Bereich, der bei einem hundertjährlichen Hochwasser überschwemmt werden könnte, was ebenso nicht zulässig ist.

Buchstaben mit Hollywood-Flair

Einprägend waren in der Gemeinde sicher auch die „Urbach“-Buchstaben mit Hollywood-Flair, die zwar nicht am 1. Mai, dafür aber am 1. April oberhalb des Bergrutsches aufgestellt wurden. Sie verschwanden nach einigen Wochen wieder, Gerüchten zufolge ebenso wegen Umweltschutz-Beschwerden, und tauchten später am Erlebnisreich Rems wieder auf.