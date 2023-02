Hohe Streikbereitschaft bei Coca-Cola in Urbach: "Es wird ein harter Kampf"

Bei Coca-Cola in Urbach dürfte am Mittwoch von 6 bis 14 Uhr nicht viel produziert worden sein. Statt zu arbeiten, fanden sich die Beschäftigten vor dem Gebäude in der Robert-Bosch-Straße 1 ein und streikten. „Die Bude ist komplett lahmgelegt“, drückt es Michael Gutmann, Gewerkschaftssekretär bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Ulm/Aalen-Göppingen, salopp aus. Auch Mitarbeitende aus der Spätschicht waren laut Gutmann schon um 6 Uhr vor Ort. 400 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten und ein besseres Gehalt für Auszubildende fordert die NGG. Wir haben uns mit den NGG-Vertretern darüber unterhalten, warum sie das für angemessen halten.

Kein Abschluss ohne Inflationsausgleich

„Das ist eine ordentliche Forderung“, ist sich Michael Gutmann bewusst. Er hält sie aber für berechtigt. Schließlich baue Coca-Cola massiv Stellen ab, auch in Urbach, gleichzeitig mache das Unternehmen aber gut Umsatz. Der Gewinn werde an die Aktionäre ausgeschüttet, statt an die Mitarbeitenden. Bei Tarifverhandlungen im Dezember habe Coca-Cola 100 Euro pro Monat mehr für die Mitarbeitenden geboten.

In Zeiten der Inflation, findet auch Uwe Hildebrandt, NGG-Landesbezirksvorsitzender, sei das nicht akzeptabel. „Es wird ein harter Kampf“, prophezeit er mit Blick auf die nächsten Verhandlungen mit dem Arbeitgeber Coca-Cola in einer Woche. „Aber wir lassen uns auf keinen Abschluss ein, der die Inflationsrate nicht berücksichtigt.“ Ansonsten hätten die Beschäftigten einen realen Kaufkraftverlust.

Auch die Forderung nach höheren Ausbildungsgehältern finden die NGG-Vertreter angemessen. Gerade angesichts des viel diskutierten Fachkräftemangels sei es wichtig, Auszubildende auch anständig zu bezahlen, sagt Karin Brugger, Geschäftsführerin der NGG Region Ulm/Aalen-Göppingen.

Zu weiteren Streiks bereit

Die Streikbereitschaft insgesamt sei hoch, freuen sich die Vertreter der NGG in Urbach. Die Gewerkschaft sei durchaus bereit, die Streiks auszuweiten, sollte Coca-Cola kein Angebot machen, das sie für vernünftig halten. „Die Belegschaft ist bereit, weiter zu streiken,“ so Karin Brugger.

Außer den etwa 60-70 Coca-Cola-Beschäftigten aus Urbach kamen am Mittwoch Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds aus Stuttgart zum Streik, außerdem solidarisierten sich laut Gutmann auch Mitarbeiter von Schock Metallwerk, die in Urbach direkt neben Coca- Cola arbeiten, mit den Streikenden. Und gegen 10 Uhr schlugen noch ehemalige Coca-Cola-Beschäftigte, die sich im Ruhestand befinden, auf, um die Streikenden zu unterstützen.

Was sagt Coca-Cola?

Das Angebot, das Coca-Cola der Gewerkschaft bei den Tarifverhandlungen im Dezember gemacht habe, sei in der NGG-Streikankündigung nicht in Gänze dargestellt worden, so ein Coca-Cola-Sprecher. Zusätzlich zu den 100 Euro mehr pro Monat habe der Arbeitgeber eine abgabenbefreite Inflationsausgleichsprämie in Höhe von einmalig 1000 Euro geboten. „Wir befinden uns in einer wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeit mit einer hohen Inflation, die uns als Arbeitgeber und unsere Mitarbeitenden gleichermaßen trifft“, wird Gero Ludwig, Verhandlungsführer und Director Labour Relations & Labour Law bei Coca-Cola, in einer Nachricht des Unternehmens an unsere Zeitung zitiert.

„Mit unserem Angebotsmodell folgen wir der Bundesregierung: Diese empfiehlt in dieser Situation eine steuerfreie Einmalzahlung der Arbeitgeber bei gleichzeitig moderaten Tarifabschlüssen der Gewerkschaften, um eine Preisspirale zu verhindern und die Rezessionsgefahr zu verringern.“ Coca-Cola wolle nun die Tarifverhandlungen am 8. und 9. Februar fortsetzen.