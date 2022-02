Am Freitag der vergangenen Woche war eine 82-Jährige aus Urbach als vermisst gemeldet worden, die später zum Glück wiedergefunden werden konnte. Für die Suche forderte die Polizei auch die Dienste der Flächensuchhunde des DRK Kernen an. Fast 80 Personen und 37 Rettungshunde waren an der Suche beteiligt.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des DRK Kernen übernahmen in ihrem Einsatzleitwagen die Koordination der Suchaktion, die am späten Freitagabend begann und am Samstagvormittag