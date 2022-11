Hygieneartikel im Bach: Muss die Verwaltung in Urbach etwas dagegen unternehmen?

Immer wieder ist in Urbach eine Gruppe von Müllsammlern um Organisator Matthias Görtler unterwegs, die es sich mit ihrer „Putzede“ zur Mission gemacht hat, die Natur in der Gemeinde von Kippen, Plastik und anderem Abfall, der dort nicht hingehört, zu befreien. In einem Bericht unserer Zeitung über eine der Aktionen kritisierte Matthias Görtler, dass sich im Uferbereich des Urbach nach Gewittern öfter Hygienetücher ablagern. Er beobachte, dass sich hinter Einleitungsöffnungen von Regenüberlaufbecken oft Verunreinigungen ansammeln, der Inhalt der Becken fließe nach viel Regen direkt in den Bach. Ein Foto eines Gitters beim Mündungseinlauf des Maierbachs in den Urbach eines unserer Fotografen zeigte in der Tat, dass dort viele Tücher festhingen.

Grober Schmutz wird zurückgehalten, Hygieneartikel nicht

Die Gemeindeverwaltung hat sich zu dem Thema nun in einer Gemeinderatssitzung geäußert. „Immer noch werfen leider viele Zeitgenossen Hygieneartikel in die Toilette, obwohl das nicht erlaubt ist“, so Bauamtsleiter Rolf Koch. Wenn es regnet, werde der Kanalzufluss der Mischwasserkanäle in Regenüberlaufbecken gedrosselt. „Wenn diese vollgelaufen sind, wird in den Vorfluter abgeschlagen.“ Grober Schmutz werde zurückgehalten, Hygieneartikel allerdings nicht. Neuere Becken hätten einen Siebrechen, ältere aber nicht. Aus Platzgründen sei eine Nachrüstung oftmals überhaupt nicht möglich.

Die Gemeindeverwaltung hatte die Untere Wasserbehörde im Landratsamt um eine Stellungnahme zu dem Thema gebeten. Diese hält das geschilderte Problem laut der Verwaltung vorrangig für eine ästhetische Beeinträchtigung des Gewässers, da der Austrag von Grobstoffen in ein Gewässer für die biologische und chemische Gewässergüte nur eine geringe Bedeutung habe. Oftmals sei die Nachrüstung einer Rechen- beziehungsweise Siebanlage aufgrund der Bauwerksgröße und Gestaltung nicht möglich, bestätigt auch das Landratsamt.

Toilette nicht als Mülleimer benutzen

Die Gemeinde soll, so das Amt, unter anderem Sichtkontrollen auf Ablagerungen an Überläufen und am Ablauf der Anlage, insbesondere nach Belastung der Anlagen durch Regenereignisse, mindestens jedoch bei Regenüberlaufbecken zweimonatlich, bei sonstigen Anlagen vierteljährlich, durchführen. An der Einleitungsstelle in das Gewässer seien vierteljährlich Sichtkontrollen auf Auffälligkeiten, wie zum Beispiel Ablagerungen, An- und Abschwemmungen sowie Geruch und Färbung, durchzuführen. „Wir empfehlen daher, zu überprüfen, ob die Möglichkeit einer Nachrüstung der Regenüberlaufbecken mit Rechen-, Siebanlagen besteht“, liest sich das Statement des Landratsamts. Sofern die Gemeinde die geforderten Kontrollen in den beschriebenen Zeitabständen durchführe, bestehe aus Sicht des Landratsamts kein weiterer Handlungsbedarf.

„Es ist also eine Riesensauerei“, schlussfolgerte Rolf Koch. Von heute auf morgen könne die Gemeindeverwaltung das Problem aber nicht lösen. „Das Problem sind nicht wir, sondern die Leute, die die Toilette regelmäßig als Mülleimer benutzen.“ Die Gemeindeverwaltung werde regelmäßige Kontrollen durchführen.