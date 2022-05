Immer wieder Kita-Streiks: Erzieherinnen geben Einblick in ihren Berufsalltag

Immer wieder haben Erzieherinnen und Erzieher in Kitas in den vergangenen Wochen tageweise gestreikt. Seit diesem Montag gehen die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst nun weiter, bis Mitte der Woche soll eine Lösung gefunden werden. Gibt es bis dahin kein für beide Seiten zufriedenstellendes Ergebnis, droht eine Ausweitung der Streiks. Wir haben mit Petra Poloczek-Bauknecht, Leiterin des Waldkindergartens, und Miriam Rizanaj, Leiterin der Kita Wiese, darüber gesprochen, warum die Streiks für die Kita-Fachkräfte zu diesem Zeitpunkt so wichtig sind.

„Mir ist schon bewusst, dass der Zeitpunkt mit Corona und Krieg und allem anderen gerade blöd ist“, geht Petra Poloczek-Bauknecht auf die Kritik mancher Menschen an dem Zeitpunkt der Streiks ein. „Aber irgendwann muss man einmal anfangen“, meint sie. Den „richtigen“ Zeitpunkt werde es nicht geben. Die Inflationsrate sei momentan extrem hoch und der Erzieherberuf sei immer noch hauptsächlich ein Frauenberuf. Alleinerziehende müssten zum Beispiel auch momentan über die Runden kommen – mit dem Erzieherinnengehalt nicht immer ein einfaches Unterfangen.

Junge Leute für den Beruf motivieren

„Es ist einfach an der Zeit, dass hier auch in den sozialen Berufen einmal draufgeschaut wird“, findet Petra Poloczek-Bauknecht. Sie habe eine Leitungsfunktion und mehrere Jahrzehnte Berufserfahrung, wisse aber, dass Menschen schon nach zwei, drei Jahren Berufserfahrung in vielen Handwerksberufen trotzdem mehr verdienen. „Es geht auch darum, junge Leute zu motivieren“, sagt sie zudem. Das funktioniere nun einmal mitunter übers Gehalt. „Und wir haben einen Fachkräftemangel.“

„Wir arbeiten mit dem Wichtigsten, den Kindern“, sagt Miriam Rizanaj, Leiterin der Kita Wiese. Ihrer Meinung nach sei es ein fataler Fehler, gerade hier Abstriche in der Qualität zu machen, weniger auf geschultes Fachpersonal und gute Arbeitsbedingungen zu setzen. Die Ausbildung im Kita-Bereich sei lange nicht entlohnt worden, was nun zu einem Mangel an Fachkräften geführt habe. „Das wird immer mehr, dadurch, dass die Bedingungen nicht gut sind“, meint Miriam Rizanaj. „Wir stehen ganz oben auf der Liste bei Überlastung und Burn-out.“

Teufelskreis der Überlastung

Momentan kämen zu viele Kinder auf eine Person, zudem müssten sich die Angestellten oft gegenseitig vertreten oder Ausfälle auffangen. Das liege daran, dass Personal in der engen Arbeit mit Kindern, die oft Infekte mit sich bringen, gefährdeter ist, krank zu werden - aber auch daran, dass momentan Stellen frei bleiben, vorhandene Erzieherinnen und Erzieher überlastet werden und dann selbst irgendwann ausfallen. „Man ist in diesem Kreis gefangen“, so Rizanaj. Wenn der Fachkräftemangel sich verschärfe, weil der Beruf nicht richtig wertgeschätzt werde, wolle sie sich nicht ausmalen, wie es in ein paar Jahren aussehen könnte.

Und noch einen Punkt sprechen die beiden Kita-Leiterinnen an: Immer mehr Kinder in den Kitas brauchen eine individuelle Betreuung. Dabei gehe es laut Poloczek-Bauknecht um aus Krisengebieten geflüchtete Kinder, aber auch um andere, die in unserer schnelllebigen Zeit, in der nicht mehr so viel miteinander gesprochen werde wie früher, im Kindergarten noch nicht die für ihr Alter angemessenen Sprachfähigkeiten entwickelt hätten. Wenn nun tatsächlich noch die Gruppengröße wie zuletzt diskutiert auf 28 Kinder erhöht würde und dazu das Personal reduziert werden müsse, dann werde es laut der Waldkindergarten-Leiterin schwieriger und schwieriger, auf alle Kinder einzugehen. Hinzu kommen andere Aufgaben wie Elterngespräche und eine Dokumentationspflicht, die sich in den vergangenen Jahrzehnten stark erhöht habe.

Fachkräfte wollen allen Kindern gerecht werden

„Es ist sehr unbefriedigend, wenn man sich am Ende des Tages überlegt, dass man mit drei Kindern richtig Kontakt hatte, die das wirklich mit aller Macht eingefordert haben, und die anderen nur nebenhergelaufen sind“, sagt Poloczek-Bauknecht. Die Erzieherinnen wollten schließlich einen guten Job machen, allen Kindern gerecht werden und auf sie eingehen. Viele im sozialen Bereich arbeiteten mehr, als sie eigentlich sollten, damit sie ihre eigenen Anforderungen und die der Kinder und Eltern erfüllen, bekämen dafür aber nicht mehr bezahlt. Dann seien sie irgendwann unzufrieden und wechselten den Beruf. „Es ist ein Kreislauf“, sagt Petra Poloczek-Bauknecht. Einer, den die Erzieherinnen und Erzieher nun versuchen, mit ihren Streiks zu durchbrechen.

„Eine gut bezahlte Ausbildung, gute Arbeitsbedingungen, Weiterbildungen und Fortbildungen“, zählt Miriam Rizanaj einige Forderungen der Erzieherinnen und Erzieher auf. Zudem sei es wichtig, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen von Integrationsfachkräften unterstützt werden. Sie fordert: „Mehr Wertschätzung und Bedingungen, die dazu beitragen, die Verantwortung in diesem verantwortungsvollen Beruf auch tragen zu können.“

Absicht ist nicht, die Eltern zu bestrafen

Außerdem wünscht sie sich mehr Transparenz bei den Streiks, denn: „Ich habe oft das Gefühl, dass Familien oder die Außenwelt nicht verstehen, dass es nicht in unserer Absicht ist, die Eltern zu bestrafen oder Kitas zu schließen, aber es passiert eben nur etwas, wenn Personen auch aufstehen und streiken gehen.“ Das mache sie nicht zu den „bösen“ Erzieherinnen. Sie selbst sei dankbar, wenn ihre Interessen von ihren Kolleginnen und Kollegen vertreten werden.