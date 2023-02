Integrationsteam in Urbach vergrößert sich: Zahl der Geflüchteten gestiegen

Eigentlich befindet sich das Integrationsbüro im Urbacher Rathaus momentan im Dauerkrisenmodus. So steht es in einer Sitzungsvorlage der Verwaltung für den Gemeinderat, es ergibt sich aber auch aus den Geflüchtetenzahlen in Folge des Angriffskriegs in der Ukraine. Bei einem Besuch unserer Zeitung ist das Integrationsteam der Gemeinde aber merklich gut aufgelegt, die Chemie zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern scheint zu stimmen. Bei den vielen Aufgaben, die das seit dem vergangenen Jahr deutlich gewachsene Team meistert, muss es das aber auch. Wir haben mit den Integrationskräften darüber gesprochen, wie Integration funktionieren kann.

Integrationsteam duch mehr Flüchtlinge in Urbach gewachsen

„Das Wichtigste für eine gelungene Integration ist das gute Verhältnis mit den Menschen“, sagt Omid Waselzada. Sonst kämen die Geflüchteten erst gar nicht ins Rathaus. Omid Waselzada ist bereits seit 2019 Integrationsbeauftragter bei der Gemeinde. Damals war er der einzige Angestellte mit dieser Bezeichnung, unterstützt wurde er von einer Person, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Gemeinde absolvierte.

Wie drastisch die Anzahl der Geflüchteten, die im Rathaus aufschlagen, seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine zugenommen hat, wird auch daran deutlich, wie sehr das Integrationsteam in Urbach gewachsen ist: Neben Omid Waselzada arbeiten dort an verschiedenen Tagen inzwischen Mahsa Ramezanpour und Anne Eboigbe. Sofiya Pavel und Anastassia Zeiter unterstützen das Team beide tatkräftig im Rahmen eines FSJs und auch Michael Schmied, der im Sommer im Freibad zu finden ist, hilft derzeit im Außendienst in diesem Bereich mit.

„Die ganze Gruppe ist so toll“, lobt Schmied seine neuen Kollegen. Dass er gerade in einem ganz anderen Bereich als im Freibad tätig ist, scheint ihn überhaupt nicht zu stören, im Gegenteil: „Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, das macht mir Spaß.“ Er lerne bei seiner Tätigkeit sehr viel über verschiedene Kulturen. „Hut ab“, sagt er außerdem mit Blick auf die Geflüchteten. „Viele wollen lernen und arbeiten und geben sich so viel Mühe.“

Hilfe nicht nur bei Übersetzungen und Anträgen

Mahsa Ramezanpour ist bald schon eineinhalb Jahre in der Urbacher Integrationsarbeit tätig. Sie studiert soziale Arbeit und pendelt dreimal in der Woche von Stuttgart nach Urbach. „Ich bin selber vor zehn Jahren als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen und habe meinen Weg gefunden“, sagt die gebürtige Iranerin. Sie habe es geschafft, Abitur zu machen, obwohl ihr der Vater in Deutschland gefehlt habe und es zunächst Sprachbarrieren gab.

In der Familie habe sie oft die Rolle der Dolmetscherin übernommen. Sie findet es schön, dass es die Integrationsarbeit in Urbach gibt, dass ihr Team den Geflüchteten dabei helfen kann, Anträge zu stellen, Behörden zu navigieren, die Kinder für die Kita anzumelden und bei Bewerbungen zu unterstützen. „Wir mussten das alles selber machen.“

Auch Anastassia Zeiter übernahm in der Familie oft die Dolmetscherrolle, nun helfen ihre Russischkenntnisse ihr dabei, mit den Geflüchteten aus der Ukraine zu kommunizieren, die im Urbacher Rathaus Beratung suchen. Ähnlich geht es Sofiya Pavel, ihre Eltern kommen aus der Ukraine. „Ich wollte unbedingt etwas mit Menschen machen“, sagt die Studentin.

Integrationsteam mit fast allen Geflüchteten in Kontakt

Anne Eboigbe ist Quereinsteigerin, hat aber einen pädagogischen Hintergrund und ist im Außen- und Innendienst tätig. „Es sind Projekte mit dem Jugendhaus am Anlaufen“, erzählt sie von ihrer Arbeit. Ab März will das Team junge Geflüchtete mit dem Angebot vertraut machen. Auch die Mediathek soll bei den geflüchteten jungen Menschen bekannter werden.

Die Mitarbeiter des Integrationsteams beherrschen gesammelt viele Sprachen, prinzipiell beraten aber alle Mitarbeiter aus dem Integrationsteam auch alle Geflüchteten. „Es gibt vielleicht zwei bis drei Personen, mit denen wir keinen Kontakt haben“, sagt Omid Waselzada. Im Umkehrschluss heißt das: So gut wie alle momentan 331 Geflüchteten in Urbach sind immer wieder mit dem Integrationsteam in Kontakt. Ab und an gebe es Reibereien, wie in einer guten Beziehung könne man sich dann am nächsten Tag aber wieder in die Augen schauen, sei nicht mehr beleidigt.

Das Integrationsteam versuche, immer ein offenes Ohr für die Menschen, die es aufsuchen, zu haben. Das scheint laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu funktionieren: „Manchmal kommen sie einfach ohne Anlass vorbei, um Hallo zu sagen“, berichtet das Team. Immer wieder kämen die Geflüchteten auch, um Süßigkeiten oder andere Geschenke vorbeizubringen, oder laden die Mitarbeiter im Außendienst ein, doch noch für einen Tee zu bleiben, zeigen sich allgemein dankbar und wertschätzend für die Arbeit des Teams. „Wir kriegen von verschiedenen Stellen rückgemeldet, dass es bei uns gut funktioniert“, sagt Anne Eboigbe dazu.

Wie viele Geflüchtete gibt es in Urbach?

Insgesamt lebten in Urbach im vergangenen Jahr laut der Verwaltung 331 Geflüchtete. Fast ein Viertel davon machten mit 84 Personen Menschen aus, die wegen des Angriffskriegs in der Ukraine von dort flüchten mussten. Die nächstgrößte Gruppe waren Geflüchtete aus Afghanistan (42 Personen), gefolgt von solchen aus Gambia (34 Personen), dem Iran (22 Personen) und Nigeria (ebenso 22 Personen).

Die Geflüchteten leben auf 32 Standorte im Ort verteilt, die größten Unterkünfte befinden sich in der Wiesenstraße, der Austraße und im Neumühleweg. In diesen Unterkünften wurden ausschließlich männliche, allein lebende Geflüchtete untergebracht, Familien wurden in der Regel auf Wohnungen und Wohnhäuser im Ort verteilt. Insgesamt liegt der Anteil der Geflüchteten an der Gesamtbevölkerung laut der Verwaltung im Ort bei etwa drei Prozent und wird bald steigen.

Wie viele Geflüchtete kommen 2023 voraussichtlich an?

Genaue Zahlen vorauszusagen ist schwierig. Im vergangenen Jahr war die ursprünglich angenommene Quote, die der Kommune vom Landratsamt zugewiesen wurde, zunächst viel niedriger (20 Personen) als die Aufnahmequote am Ende des Jahres (123 Personen), weil in der Zwischenzeit der Ukraine-Krieg ausbrach. Für 2023 hat das Landratsamt laut der Verwaltung aber schon signalisiert, dass die Quote mindestens genauso hoch bleiben soll wie 2022.

Die Verwaltung rechnet also mit 120 weiteren Geflüchteten insgesamt in diesem Jahr, die sie in Urbach unterbringen muss. Hinzu kommen Geflüchtete, die in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises in Urbach untergebracht werden, für die Betreuung dieser ist aber eigentlich das Landratsamt verantwortlich. Die Aufnahmequote der Gemeinde reduziert sich dadurch zwar, aber erst verzögert und nicht so stark, dass es die Sorgen der Kommune, wo sie die neuen Geflüchteten in ihrer Verantwortung unterbringen könnte, mildert.

„Im Moment stehen noch zwei angemietete Unterkünfte mit einer Kapazität von circa 20 Personen zur Disposition“, schreibt die Verwaltung dazu in einer Sitzungsvorlage. Weitere zwei bis drei Objekte, bei denen die Verwaltung derzeit in Verhandlungen mit Eigentümern steht, könnten noch dazukommen, so dass die Aufnahmekapazität eventuell nochmals um 20 bis 25 Personen verbessert werden könne. „Aber dann ist Ende. Rechnet man ein, dass noch zwei bis drei angemietete oder gemeindeeigene Objekte in diesem Jahr abgebrochen werden sollen, in denen derzeit noch Geflüchtete und Obdachlose untergebracht sind, schmilzt diese Aufnahmekapazität wieder sehr schnell zusammen.“

Weiter dringend Wohnraum für Flüchtlinge und Obdachlose benötigt

Die Verwaltung ruft die Urbacher Bevölkerung also weiter dringend dazu auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, den sie für die Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen anmieten kann. Wenn eine Unterbringung in Sport- und Veranstaltungshallen vermieden werden soll, so die Verwaltung, dann sei es außerdem dringend notwendig, in diesem Jahr noch weitere Behelfs- oder Containerbauten zu errichten, damit die Gemeinde ihrer Aufnahmeverpflichtung nachkommen kann.

Wenn die Anzahl der Geflüchteten, die die Gemeinde betreut, wie erwartet zunimmt, dann ist laut der Verwaltung jetzt schon abzusehen, dass das vorhandene Personal dafür nicht ausreichen wird. Momentan wird die Stelle des Integrationsmanagers vom Land gefördert, das reiche aber nicht aus. Es könnte also noch einmal Bewegung kommen in das Team um Omid Waselzada. Auch eine Stelle für ein Freiwilliges Soziale Jahr im Integrationsbüro ist bereits wieder ausgeschrieben.