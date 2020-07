Was das Thema Kinderbetreuung angeht, ging es den Urbacher Eltern in den vergangenen Jahren im Vergleich mit anderen Gemeinden gut. In der Regel waren in den Kitas genügend Plätze für alle Kinder vorhanden, selbst der Nachwuchs aus den Nachbarkommunen kam teilweise in den Urbacher Einrichtungen unter. Auch für die Kinder, die im Herbst mit der Betreuung starten werden, gibt es noch genug Plätze. Ab nächstem Jahr könnte es aber eng werden – nach aktuellem Stand.

„Wir haben zum ersten