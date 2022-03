Am nächsten Dienstag, 8. März, wird in einigen kommunalen Kitas gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in kommunalen Kitas, sozialen Diensten und der Behindertenhilfe in der Folge des Tarifkonflikts in diesem Bereich zu Warnstreiks aufgerufen. Wo in den Gemeinden rund um Schorndorf gestreikt wird:

{element}

Kinderhaus Drosselweg bleibt zu

In Urbach wird nach Auskunft der Verwaltung im Kinderhaus Drosselweg gestreikt, das deshalb am