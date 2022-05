Kita-Streik am Donnerstag (12.5.): Welche Einrichtungen in Urbach betroffen sind

Verdi hat am Donnerstag (12.5.) erneut zu Warnstreiks in den kommunalen Kindertagesstätten aufgerufen, bevor die Verhandlungen zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft und den kommunalen Arbeitgebern in der kommenden Woche in die dritte Runde gehen. Das führt auch in Urbach erneut zu Einschränkungen. Der Schloss-Kindergarten bleibt laut der Verwaltung am Donnerstag komplett geschlossen. Eingeschränkte Öffnungszeiten beziehungsweise eine Notbetreuung haben die Kita Wiese, die Kita Kunterbunt, der Kindergarten Lerchennest und das Kinderhaus Drosselweg. Regulär geöffnet sind der Waldkindergarten, der Kindergarten Arche Noah und der Kindergarten Maiergarten.