Die Gewerkschaft verdi hat Kindergarten-Fachkräfte diese Woche zu weiteren Streiks aufgerufen. Damit soll für bessere Arbeitsbedingungen in diesem Bereich gekämpft werden. Auch in einigen Urbacher Kindergärten wird deshalb nach Auskunft der Verwaltung an diesem Mittwoch gestreikt.

{element}

Der Waldkindergarten, der Kindergarten Lerchennest und der Kindergarten Maiergarten bleiben am Mittwoch komplett geschlossen. Im Kinderhaus wird es in einer Gruppe reduzierte Öffnungszeiten von 7