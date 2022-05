Kitaplatz-Mangel in Urbach: Wo die neue Kindertagesstätte gebaut werden soll

Die Anzahl der Kita-Plätze in Urbach ist derzeit knapp bemessen. Die Gemeinde musste deshalb kreative Lösungen finden; im Kinderhaus Drosselweg kann zum Beispiel ab September übergangsweise eine neue Kindergartengruppe in Betrieb genommen werden. Mittel- bis langfristig sollen aber neue Plätze geschaffen werden, unter anderem durch den Bau einer neuen, mindestens viergruppigen Kita in der Umgebung des Kinderhauses Drosselweg. Offen war zuletzt allerdings noch, wo das neue Gebäude genau stehen soll. Der Gemeinderat hat den Standort nun konkretisiert.

Vier Standorte wurden untersucht

Die Arbeitsgemeinschaft Arge J + J planconcept GmbH + Jud Architektur BDA hat eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. „Wir haben vier Standorte untersucht“, sagte Experte Sebastian Jud im Gemeinderat. Ein Anbau an das Kinderhaus Drosselweg wurde dabei verworfen, weil das Gebäude sehr groß geworden wäre, ohne dass es viele Synergieeffekte gegeben hätte. Weiter untersucht wurde ein Gebäude in Richtung Drosselweg und eines zwischen dem Kinderhaus und der Atriumhalle.

Letztendlich favorisierten die Architekten und die Verwaltung - auch nach Absprache mit dem Sachgebiet Bildung und Erziehung und dem Ortsbauamt - aber ein Gebäude in Richtung Kürzestraße. Denkbar wären hier sowohl ein Gebäude mit rechteckigem als auch ein Gebäude mit quadratischem Grundriss. Der Vorteil eines quadratischen Grundrisses sei, dass durch den Lichteinfall von oben ein heller Marktplatz im Erdgeschoss entsteht. Bei einem rechteckigen Grundriss könnte den Kindern mehr Nutz- und Bewegungsfläche in beiden Stockwerken angeboten werden. Tendenziell würde es aufgrund der größeren Abstände leiser zugehen, allerdings könnte das Gebäude auch unübersichtlicher sein.

Gemeinderäte uneinig bei Grundriss

Die Verwaltung favorisierte das Gebäude mit einem rechteckigen Grundriss, im Gemeinderat gab es dazu aber auch andere Meinungen. Die Mehrheit der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sprach sich für die Variante zur Kürzestraße hin aus. Jürgen Schlotz (SPD) hätte allerdings ein Gebäude Richtung Drosselweg bevorzugt und Ursula Jud (Freie-Wähler-Fraktionsvorsitzende) war bei dem Tagesordnungspunkt befangen und saß deshalb im Publikum.

Letztendlich einigte das Gremium sich darauf, mit dem Standort hin zur Kürzestraße weiterzuplanen und sich noch nicht auf den konkreten Grundriss festzulegen, da das nach Meinung des Architekten ohnehin zu diesem Zeitpunkt noch keinen Sinn gemacht hätte.

Gruppentausch mit dem Kinderhaus?

Das Gebäude soll zwei nutzbare Stockwerke haben, unterkellert sein und Räume für vier Kita-Gruppen aufweisen. Das Obergeschoss wird mit Treppe und Aufzug erreichbar sein. Je nach Größe des Untergeschosses könnte es Platz für trockene, dokumentensichere Archivräume für die Gemeindeverwaltung bieten.

In der neuen Kita sollen über dreijährige Kinder unterkommen. Allerdings fallen die Räume im Kinderhaus Drosselweg, in dem momentan Gruppen von unter dreijährigen Kindern untergebracht sind, üppiger aus als im neuen Gebäude. Die Gemeindeverwaltung will deshalb prüfen, ob es möglich und sinnvoll wäre, dass die U-3-Gruppen aus dem Kinderhaus Drosselweg in den Neubau umziehen, so dass das Kinderhaus Drosselweg für Ü-3-Gruppen genutzt werden könnte.