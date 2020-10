Kitas streiken am Mittwoch in Urbach / Kita Wiese in Quarantäne

Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung streiken diesen Mittwoch alle kommunalen Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Urbach. Ausgenommen ist somit laut Verwaltung der evangelische Kindergarten. „Eine Notbetreuung wird es nicht geben“, sagt Jürgen Schunter, der bei der Verwaltung mit für die Schul- und Kinderbetreuung zuständig ist. Der Grund ist unter anderem, dass es zu Corona-Zeiten problematisch wäre, die Kinder aus verschiedenen Gruppen in der Notbetreuung zusammenzufassen. Die Verwaltung hat den Gesamtelternbeirat informiert.

Kita Wiese vorsorglich in Quarantäne

Die Kita Wiese ist zudem seit Montag wegen eines Corona-Falls in einer Familie vorsorglich in Quarantäne. Laut Jürgen Schunter werden die Kinder in der betroffenen Familie getestet.