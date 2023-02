Klimaschutz in Urbach: Kommt ein Energiemanager?

Schon in der Vergangenheit hat die Gemeinde Urbach versucht, Förderung fürs Klima- und Energiemanagement zu bekommen, war aber nicht schnell genug und ging leer aus. „Wir versuchen schon seit längerem, in ein Förderprojekt zum Thema Energiemanagement zu kommen“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen dazu im Gemeinderat. „Jetzt haben wir wieder die Chance und wollen nichts unversucht lassen, um Fördermittel zu generieren.“

Bereits im Dezember reichte die Verwaltung also einen neuen Antrag ein, weil die Klimaagentur Baden-Württemberg ihr signalisierte, dass das kommunale Klimamanagement 2023 Pflicht werden soll und die entsprechende Maßnahme dann nicht mehr gefördert werden würde. Befristet auf drei Jahre soll ein Energiemanager oder eine Energiemanagerin eingestellt werden - falls die Kommune dafür Fördermittel bekommt.

Drei Jahre Energiemanagement aufbauen

Sollte das gelingen, dann müsste die Gemeinde 30 Prozent der Kosten für einen Energiemanager bezahlen, gefördert würden 70 Prozent. Es könnten zusätzliche Liegenschaften erfasst werden, eine Energiemanagementsoftware und ergänzende Messtechnik und Zähler angeschafft werden. Eine kommunale Wärmeplanung in Angriff zu nehmen, beschloss der Gemeinderat bereits im vergangenen Oktober.

In den drei Jahren, in denen die neue Stelle gefordert werden würde, soll das Energiemanagement in Urbach aufgebaut beziehungsweise erweitert werden, so dass es auch in Zukunft kontinuierlich betrieben werden kann. Der entsprechende Gemeinderatsbeschluss fiel zwar einstimmig aus, einige Gremiumsmitglieder äußerten aber Sorgen.

CDU und FW: Stelle muss befristet bleiben

„Die Befristung der Stelle ist absolut wichtig“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth. Nach der Befristung solle das Angestelltenverhältnis nach Meinung seiner Fraktion dann auch unbedingt beendet werden. Eine Gemeinde wie Urbach müsse bei dem Thema personaltechnisch nicht auf Augenhöhe mit einer großen Stadt sein. „Wir müssen uns vor Augen halten, dass wir eine Kernverwaltung mit 30 Mitarbeitern haben“, so Holzwarth. Neue Stellen müssten langfristig bezahlt werden, und zwar von den Steuerzahlern. „Deswegen erwarten wir einen gewissen Blick und ein gewisses Augenmaß, sind aber auch für den Aufbau des Energiemanagements mit Befristung.“ Danach müsse das aufgebaute System automatisiert beziehungsweise mit bestehendem Personal weiterlaufen.

„Ich muss leider in dasselbe Horn stoßen wie Herr Holzwarth“, sagte der Freie-Wähler-Gemeinderat Thomas Mihalek. Seiner Fraktion gehe es ähnlich, die Verwaltung erweitere sich, der größte Posten im Haushalt seien die Personalkosten. „Hier bauen wir ständig auf, für uns ist es auch wichtig, dass nach der Befristung das Arbeitsverhältnis ausläuft. Wir müssen auch zustimmen, aber der Personalaufbau tut einfach weh.“

Nagel: Klimaschutz als „Daueraufgabe“

Ursprünglich habe der Gemeinderat einmal eine Klimaschutzstelle gemeinsam beschlossen, erinnerte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Burkhard Nagel. „Wir sind aber an den Fördertopf nicht rangekommen.“ Er sei der Meinung, die Stelle fürs Energiemanagement brauche Urbach nun auf jeden Fall. Die Gemeinde habe eine Vorbildfunktion. „Wir werden der Maßnahme zustimmen“, sagte Burkhard Nagel deshalb und betonte „Da würden wir sogar drauflegen und sagen, dass diese Aufgabe nicht nur für drei Jahre wichtig ist, sondern wir gehen davon aus, dass der Klimaschutz eine Daueraufgabe ist.“ Es bleibe abzuwarten, welche Aufgaben ein Energiemanager in der Verwaltung übernehmen könne, aber „wenn das gut läuft, brauchen wir diese Person auf Dauer“.

„Ich schließe mich Burkhard Nagel an“, sagte Jürgen Schlotz, SPD-Gemeinderat. Nach drei Jahren müsse das Gremium sehen, welche Aufgaben noch vorhanden seien, und dann diskutieren, was folge. „Diese Entscheidung können wir heute noch nicht treffen.“

Person kann nur befristet eingestellt werden

„Aus unserer Sicht ist es ein wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele“, sagte auch Ingolf Spannaus, Gemeinderat für die Bürgerliste Urbach. Dabei spiele es keine große Rolle, ob das Klimamanagement nun Pflicht werde oder freiwillig bleibe. „Wir stimmen dem zu.“

„Wenn wir eine befristete Förderung bekommen, dürfen wir die Person auch nur befristet einstellen“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen. Alles Weitere würde ohnehin noch einmal im Gemeinderat diskutiert werden.