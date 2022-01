Wie in vielen anderen Gemeinden gibt es auch in Urbach einen akuten Mangel an Kindergarten-Plätzen. Aus diesem Grund musste die Verwaltung nach einer Lösung suchen, um kurzfristig weitere Betreuungsplätze für eine Gruppe für Kinder über drei Jahren zu schaffen. Diese konnte jetzt gefunden werden: Im Kinderhaus Drosselweg kann voraussichtlich zum 1. September dieses Jahres eine neue Kindergartengruppe in Betrieb genommen werden.

Sie soll mindestens drei Jahre lang als Übergangslösung