Kunst aus Urbach: Wie zwei junge Männer polnische Plastikblumen wiederverwerten

„Ich beobachte extrem gerne die Welt“, sagt der Urbacher Maximilian Schwarz, ehemaliger Grafikdesign-Student. Seinen Lebenserfahrungen und Vorstellungen merkt man das auch an: Eine Reise durch Australien, ein Studium in Polen und zukünftig vielleicht auch eine Reise nach Thailand. Zusammen mit Maximilian Stahl aus Gaildorf ist er als Künstler aktiv. Was den beiden bei ihren Projekten wichtig ist, haben sie unserer Zeitung verraten.

Nach seinem Schulabschluss beschloss der 25-jährige Maximilian Schwarz für sechs Monate durch Australien zu reisen und arbeitete für einige Zeit auf einer Farm. „In Australien habe ich angefangen, zu fotografieren. Jeden Tag habe ich die Kamera in die Hand genommen“, erzählt er. „Ich wusste aber schon immer, dass ich eine kreative Seite habe.“ Schwarz entschied sich nach seiner Reise für ein Druck- und Medientechnologie-Studium, merkte aber bald, dass ihm das zu technisch war. „Die Vortragende im Hörsaal brannte für das Thema und diese Überzeugung hatte ich nicht. Was mir aber dann Spaß gemacht hat, waren die Kreativkurse.“ Nach einem halben Jahr Mappenkurs studierte er schließlich Produktgestaltung in Schwäbisch Gmünd, wo er seinen Studienkollegen Maximilian Stahl kennenlernte.

Schon im Studium gemeinsam aktiv

Maximilian Stahl aus Gaildorf wusste seit dem Kindergarten, dass ihn Kunst reizte. Für ihn ging es nach der Schule erst einmal nach China, Singapur, Kalifornien und Los Angeles. Der junge Künstler fasste danach den Entschluss, ebenfalls Produktgestaltung zu studieren. Während ihrer gemeinsamen Studienzeit erarbeiteten die zwei Männer bereits zusammen Projekte. „Die Arbeitsweise hat einfach gepasst zwischen uns beiden“, so Stahl. Maximilian Schwarz meint: „Wir sind auch gut befreundet, das hilft dann schon.“ Sie diskutieren gelegentlich, kommen dabei aber immer auf einen gemeinsamen Nenner.

Eines ihrer umfangreicheren gemeinsamen Projekte ist eine Ausstellung im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen. „Die Ausstellung ist eine Sammlung von Eindrücken“, berichtet Schwarz. Die Ausstellungsstücke sind von einem gemeinsamen Auslandsaufenthalt in Warschau inspiriert. „Am Anfang war es eine harte Zeit. Es war dunkel und windig wegen des Ostwindes. Wir haben viel in unserer Wohnung gearbeitet und sind in unsere Arbeit geflüchtet“, sagt er. „Wir haben zusammen gemalt und sehr abstrakt mit Farbe gestrichen.“

Von Warschau inspiriert

Maximilian Stahl erinnert sich, dass die Pandemie damals schon begonnen hatte. Ohne Ausgehmöglichkeiten sei es dementsprechend schwierig gewesen, in der Stadt Fuß zu fassen. Trotz Corona gelang es den beiden aber, die Erfahrung in etwas Produktives und Inspirierendes zu verwandeln. „In einem Umfeld zu leben, das man nicht kennt und sich mit einer Sprache auseinanderzusetzen, die man nicht versteht“ war für Stahl ein Antrieb, sich künstlerisch auszuleben. Für Schwarz war die Stadt selbst die Inspiration schlechthin: „Warschau hat Kontrast. Sie will nicht nur schön sein“, sagt er. Der Nachwuchskünstler meint, die bunte Mischung aus Hochhäusern, Alpenhäusern, restaurierten aber auch heruntergekommenen Häusern inmitten der Stadt, mache den Flair der Stadt aus. „Irgendwie inspiriert mich alles. Man muss mit offenen Augen durch die Welt laufen“, so der Urbacher.

Möbel aus weggeworfenen Plastikblumen

Die Kunst der beiden sei ein Mittelweg, eine Balance aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit, kombiniert mit viel Herzblut. „Wir tun nicht so, als wären wir seit 30 Jahren Maler“, sagt Maximilian Stahl. „Wir arbeiten mehr funktional als künstlerisch. Das machen wir in der Freizeit, es ist ein bisschen so wie ein Hobby.“

Maximilian Schwarz spricht über ein Kunstwerk aus der Ausstellung der beiden. In Warschau seien Plastikblumen Gang und gäbe. „Es ist mir aufgefallen, dass Plastikblumen, vor allem auf Friedhöfen, weggeworfen werden“, sagt er. „Wir haben sie aus dem Müll gesammelt, weil es unnötig ist, sie wegzuschmeißen.“ Mit diesen Blumen haben sie letztlich Möbel und Objekte gestaltet, wie einen Stuhl und Fernseher. „Ich habe gemerkt, dass die Skulpturen, also das Bildhauerische, richtig Spaß macht. Ich mache gerne etwas mit den Händen“, sagt Stahl dazu.

Die Leichtigkeit nicht verlieren

Neben Plastikblumen und Landschaftsfotografien aus dem Nationalpark Tatra greifen die Künstler indirekt auch aktuelle politische Geschehnisse in Polen auf. In Warschau gebe es zum Beispiel viele Demonstrationen zu den strengen Abtreibungsgesetzen, das dokumentierten sie. Den Künstlern war es dennoch wichtig, die Leichtigkeit in ihren Werken nicht zu verlieren. Sie seien jetzt schließlich in einem Alter, in dem es wichtig sei, eine gute Zeit zu haben, sagt Maximilian Stahl. „Es ist nicht alles so brutal schwer und todernst“, so der 23-Jährige.

Wie geht es nun nach dem Studium für die Kunstschaffenden weiter? Da Maximilian Schwarz sich besonders für Möbel und Einrichtung begeistert, erhofft sich der 25-Jährige ein Praktikum in der Möbelbranche. Dafür zieht er demnächst nach München. Dem fügt er hinzu: „Ich möchte wieder ins Ausland. Thailand ist was Gestaltung und Design angeht eine Hochburg.“

Zusammenarbeit auch in Zukunft?

Sein Kollege hat in Zukunft andere Pläne: „Ich möchte Gestalter oder Künstler sein, so ein Zwischending.“ Optimal wäre es für ihn neben seiner Arbeit als Designer auch weiterhin Kunst zu schaffen. Ab November beginnt er ein Praktikum an der Kunstakademie in Warschau als Erasmuskoordinator. Eine zukünftige Zusammenarbeit schließen die Freunde trotz der verschiedenen Lebensumstände nicht aus.