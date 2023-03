Liam aus Urbach hat das Down-Syndrom: Wie seine Eltern damit umgehen lernen

Bis zum Schluss waren Laura und Simon Schulz davon ausgegangen, dass mit ihrem Kind alles ganz normal läuft. Dann ging es ganz schnell: Bevor sie recht wussten, wie ihnen geschah, kam Liam per Notkaiserschnitt auf die Welt, mit einem schweren Herzfehler und Down-Syndrom (Trisomie 21). Fast ein Jahr später sind die jungen Eltern, während sie versuchen, den Alltag mit Liam zu meistern, immer noch damit beschäftigt, mit dem Gedanken klarzukommen, dass ihr Leben und sein Leben nie so sein werden, wie sie sich das erträumt und vorgestellt haben.

An diesem Donnerstag feiert Liam seinen ersten Geburtstag. Dass er ihn erlebt, war bei seiner Geburt nicht klar, vor allem nicht, dass er so gesund und gut beieinander sein würde, wie er es jetzt ist. Im Wohnzimmer der Familie Schulz zieht er an seinem Spielbogen und rollt über den Boden, im Grunde wie ein völlig normaler kleiner Junge in seinem Alter. Er wirkt entspannt, zufrieden mit sich und der Welt. Was er und seine Eltern schon hinter sich haben, kann man leicht vergessen, wenn man ihn so sieht.

Ein Notkaiserschnitt und anhaltendes Gefühlschaos

„Man wird komplett rausgerissen, man kommt überhaupt nicht drauf klar“, so versucht Simon Schulz seine Gefühlswelt bei Liams Geburt zu beschreiben. Ein Gefühlschaos war es, von Anfang an, das sich irgendwie bis heute auch nicht mehr so richtig gelichtet hat.

Als er den ersten Schrei seines neugeborenen Sohnes im OP-Saal in der Schorndorfer Klinik gehört habe, da habe er einerseits die Freude gefühlt: Wir sind Eltern geworden. Auf der anderen Seite sei da die Ungewissheit gewesen: Was ist jetzt Sache? Liam wurde direkt nach der Geburt nach Winnenden in die spezialisierte Kinderklinik gebracht – während seine Eltern zum ersten Mal die Diagnose hörten.

Bis zur 37. Woche, also bis kurz vor Schluss, hatte Laura Schulz eine ganz normale, unkomplizierte Schwangerschaft. „Wir haben keine Pränataldiagnostik gemacht“, sagt die 26-Jährige. „Wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, dass etwas sein könnte.“ Bei einer Ultraschall-Untersuchung stellte dann ein Arzt fest: Die Proportionen des Kindes stimmen nicht, es ist für die 37. Schwangerschaftswoche zu klein. Außerdem registrierte er eine Unterversorgung durch die Nabelschnur. Weiter beobachten, das war da noch die Ansage.

Erst einmal zwei Wochen auf der Intensivstation

Zwei Tage später wäre der nächste Termin in der Klinik gewesen. Aber sie gingen schon am nächsten Tag hin. „Wir hatten kein gutes Gefühl“, sagt Laura Schulz. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Innerhalb von einer halben Stunde seien die Werte im CTG, bei dem die Herzfrequenz des Babys aufgezeichnet wird, immer schlechter geworden. Eilig wurde der Notkaiserschnitt vorbereitet.

Kurz nur hatten sie Liam auf dem Arm, dann sahen sie ihn erst abends in Winnenden auf der Intensivstation wieder. Insgesamt zwei Wochen musste er dortbleiben. Laura und Simon Schulz lernten in dieser Zeit, wie sie ihm Medikamente geben, wie sie ihn wiederbeleben, wie das mit seiner Magensonde funktioniert, über die er zu Beginn ernährt werden musste. Nach fünf Tagen zu Hause waren sie schon wieder im Krankenhaus, weil es ihm nicht gutging. Danach bekamen sie einen Monitor mit nach Hause, um die Sauerstoffsättigung in seinem Blut zu kontrollieren. „Wir haben uns abgewechselt und im Schichtsystem die Nächte durchgemacht“, sagt Laura Schulz.

Im Alter von zwei Monaten hatte Liam seine erste OP, jetzt im Februar dann die große an seinem Herzen. „Ihm hat die Trennwand zwischen den zwei Herzkammern gefehlt“, erklärt Simon Schulz. Dadurch sei das Blut dauerhaft durchmischt gewesen, wodurch die Probleme mit der Sauerstoffsättigung kamen. Auch die Herzklappen wurden richtig gesetzt. Zurückgeblieben sei nur eine kleine Insuffizienz an der rechten Herzklappe, sagt der 32-Jährige. „Aber die Ärzte sind guter Dinge, dass ihn das nicht weiter beeinträchtigen sollte.“

Seit der OP sei Liam viel aufgeweckter und kräftiger. „Er rollt sich durch die ganze Wohnung“, sagt Simon Schulz. „Er liebt Action.“

„Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen ohne ihn“

Es habe am Anfang seine Zeit gedauert, bis sie überhaupt eine richtige Bindung zu ihm habe aufbauen können, blickt Laura Schulz zurück. Erst die traumatische Geburt, dann die Umstände: „Weil man die ganze Zeit auf den Monitor fixiert war und nur seine Werte und nicht ihn gesehen hat.“ Das habe sich aber inzwischen komplett verändert: „Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen ohne ihn.“ Auch Simon Schulz sagt: „Wir lieben ihn sehr und haben ihn ins Herz geschlossen. Er ist unser Sohn und wir wollen die Zukunft meistern.“ Aber beide sagen auch immer wieder, dass sie immer noch psychisch zu kämpfen haben mit der Situation und sich erst am Anfang eines Prozesses sehen.

Ganz stark trat das nach Liams Geburt zutage, wenn sie andere Paare mit Kindern trafen. „Die Leichtigkeit und Unbeschwertheit der anderen zu sehen“, sagt Simon Schulz. „Das tat so weh – weil man es sich doch selber so gewünscht hätte.“ Laura Schulz meint: „Man wird immer damit konfrontiert, dass man das nie haben wird, diese Leichtigkeit.“

Deswegen haben die beiden angefangen, sich zurückzuziehen, den Kontakt zu Freunden, ja sogar den eigenen Geschwistern zu vermeiden. Oft hätten sie sich auch vor den Kopf gestoßen gefühlt, erzählt Laura Schulz, von Dingen, die Leute sagten. „Die Kinder mit Down-Syndrom, die sind immer so glücklich und fröhlich“, das war so ein Satz.

Gut gemeint, aber in ihrer zerwühlten Gefühlslage und mitten in den Strapazen von Krankenhausaufenthalten, Therapien und durchwachten Nächten, hatte er für Laura und Simon Schulz nichts Tröstendes. Sie hätten darauf nicht gut reagiert, sagt Simon Schulz. Man könne den Leuten eigentlich keinen Vorwurf machen, sie seien schließlich auch unsicher, wie sie mit der Situation richtig umgehen sollen. Laura Schulz spricht von einem „Eierschalenlauf“. Auch, um solche unangenehmen Situationen zu vermeiden, hätten sie sich zurückgezogen.

„Tag für Tag kleine Schritte gehen“

„Ich glaube, viele Leute denken: So langsam könntet ihr mal drauf klarkommen“, sagt Simon Schulz. Viele könnten nicht verstehen, warum sie sich nicht mehr melden. „Aber für uns fühlt es sich an, als wäre die Geburt letzte Woche gewesen, es ist noch ganz frisch. Es ist für uns wirklich ein Prozess, in dem wir lernen müssen, Tag für Tag, und in dem wir kleine Schritte gehen.“

Für ihn erschwerend komme hinzu, dass es ihm schon vorher nicht gutgegangen sei, sagt er. Er sei chronisch krank. „Ich habe täglich Schmerzen, bei allem, was ich mache, Gelenkschmerzen.“ Die Diagnose sei Fibromyalgie. „Meine Teenagerzeit war nur von Arztbesuchen geprägt“, erzählt Simon Schulz. Er habe mit Depressionen zu kämpfen gehabt. „Ich habe nicht das perfekte Grundgerüst mitgebracht, eine derartige Situation gut aufzufangen.“

Den Schritt an die Öffentlichkeit machen Laura und Simon Schulz jetzt auch aus der Not heraus. Auf gofundme.com haben sie eine Spendenaktion gestartet, weil sie Geld für ein neues Auto brauchen. Der 13 Jahre alte 1er-BMW macht immer wieder Probleme, erst kürzlich blieben sie auf einer längeren Fahrt damit liegen. Sie brauchen das Auto, müssen viel herumfahren mit Liam, in die Klinik nach Tübingen, zu Arztterminen, zur Physiotherapie. Und für eine Kleinfamilie auf Reisen ist der 1er-BMW eigentlich auch viel zu klein.

Seit Ende 2021 arbeitslos

Simon Schulz hat Ende 2021 seinen Job verloren. Er habe in der Finanzbuchhaltung gearbeitet, die Kündigung sei aus betrieblichen Gründen gekommen, sagt er. Als dann Liam da gewesen sei, habe er keinen Kopf gehabt, sich einen neuen Job zu suchen, sagt er. Momentan sei er noch krankgeschrieben. Laura Schulz studiert Soziale Arbeit, sie hat ihr Studium aber pausiert. Der Plan sei gewesen, Liam mitzunehmen, sagt sie. Sie hätte noch ein Semester an die Hochschule nach Esslingen gemusst, dann nur noch die Abschlussarbeit schreiben.

„Wir haben gerade nicht wirklich ein Einkommen“, sagt Simon Schulz. Dazu kämen viele Ausgaben für Liam wie für Nahrungsergänzungsmittel, die nicht von der Krankenkasse übernommen würden. „Wir haben ein bisschen was Angespartes. Aber das würde nicht reichen.“

Gedanken der Ablehnung, Enttäuschung und Wut

Die Spendenaktion, so sieht es Simon Schulz, sei auch eine Möglichkeit, „Freunde und Familie daran teilhaben zu lassen, wie es uns geht“. Viele hätten ihre Geschichte bisher gar nicht gekannt, weil sie sich so zurückgezogen und eingemauert hätten. „Für viele ist es schwer nachzuvollziehen, dass das alles ein Prozess ist für uns, der lang braucht“, sagt er. Aber jeder gehe eben anders mit so etwas um. Die Psychologin, die sie betreue, sage, es sei völlig okay, Gedanken der Enttäuschung und der Wut in einer solchen Situation zu haben.

„Liam gehört jetzt zu unserem Leben dazu“, sagt Laura Schulz. „Ich möchte, dass er aufwächst und weiß, dass er gut ist und dass er toll ist, wie er ist.“ Dafür müsse sie aber erst einmal an den Punkt kommen, dass sie das selbst vollständig akzeptieren könne. „Man hat oft Angst und Sorgen“, sagt Simon Schulz. „Es ist immer noch eine krasse Herausforderung. Aber wir haben Liam mega ins Herz geschlossen.“