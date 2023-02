Lieferant für Kita-Mittagessen in Urbach gefunden

Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die Firma „Frische Blizz“ aus Stuttgart mit der Lieferung von Mittagessen für die kommunalen Kindergärten zu beauftragen. Der Angebotspreis beträgt 3,40 Euro brutto für Kinder unter drei Jahren und vier Euro brutto je Menü ohne Dessert für Kinder über drei Jahren. Für die Eltern werden ab April Essenspreise in Höhe von monatlich 63 Euro (U 3) beziehungsweise 74 Euro (Ü 3) fällig. Der Gemeinderat will aber noch einmal ganz allgemein das Angebot von Kita-Mittagessen im Nicht-Ganztagsbereich überprüfen.

Obst statt Dessert-Kauf in Urbacher Kitas

Wie wir berichteten, hatte die Firma Müller Gastronomie aus Leutenbach ihren Vertrag mit der Gemeinde Urbach über die Lieferung des Mittagessens für die kommunalen Kindergärten der Gemeinde gekündigt. Für die Verwaltung kam der Schritt überraschend, auch wenn die Firma sich an die Frist gehalten hatte. Die Gemeinde musste nun schnell aktiv werden und für Ersatz ab April sorgen, bis Ende März läuft noch der alte Vertrag. Es bestand Sorge, ob sich überhaupt viele Anbieter melden, tatsächlich gingen aber sechs Angebote bei der Gemeinde ein.

Zudem fand eine Elternbeteiligung statt, bei der sich herauskristallisierte, dass aus Sicht der Eltern auf Desserts beim Kita-Mittagessen verzichtet werden könnte, aus ernährungsphysiologischen, aber auch aus finanziellen Gründen. Sie schlugen vor, stattdessen eine Versorgung mit frischem Obst auf freiwilliger Basis sicherzustellen. Durch den Verzicht auf das tägliche Dessert (in der Regel eine Süßspeise oder Obst für einen Mehrpreis von 50 oder 60 Cent je Menü) kann laut der Verwaltung ein günstigerer Preis erzielt werden, um die Kostensteigerung insgesamt zu drosseln.

Insgesamt werden in Urbach 141 Kita-Mittagessen täglich nachgefragt, 111 von Familien mit Kindern über drei Jahren und 30 von Familien mit Kindern unter drei Jahren. In Ganztagseinrichtungen ist das Mittagessen ein Pflichtangebot, für Kinder, deren Eltern nur die Betreuung für verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) gebucht haben, also sechs bis sieben Stunden Betreuung in der Kita, müsste die Gemeinde eigentlich kein Mittagessen anbieten.

Zu wenige Essen für viele Lieferanten

Eine Besonderheit bei der Kita-Versorgung in Urbach ist laut Heike Bieg, Leitung Sachgebiet Bildung und Erziehung bei der Verwaltung, dass die Gemeinde viele Kita-Standorte mit überschaubaren Essenszahlen hat. Es gebe keine Einrichtung, die über 50 Essen am Tag komme, einige liegen weit darunter, viele Caterer wollen unter einer Menge von 20 bis 30 Essen nicht liefern.

Die Verwaltung und der Gemeinderat zeigten sich erfreut, dass sich trotz dieser Bedingungen und der knappen Zeit, in der das neue Mittagessen-Angebot ausgeschrieben war, mehrere Anbieter gemeldet hatten. Die Gemeinde hat sich nun für einen Caterer mit Warmverpflegung entschieden, vergibt den Auftrag aber nur für 17 Monate als Übergangslösung nach der Kündigung des alten Caterers. In dieser Zeit soll eine EU-weite Ausschreibung vorbereitet werden. Bis dahin will der Gemeinderat auch diskutieren, ob die Kommune weiterhin ein freiwilliges Mittagessen für VÖ-Kinder anbieten möchte.

„Wir schlagen vor, uns zu überlegen, ob wir das System ändern und bei freiwilligen Leistungen reduzieren, insbesondere im VÖ6-Bereich“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen. In Ganztagseinrichtungen mache es aber wohl Sinn, dass alle Kinder dort mittagessen können, auch solche, deren Eltern nur VÖ gebucht haben. Eine Nachfrage von Heike Bieg bei verschiedenen Kommunen in der Region habe ergeben, dass diese weitgehend kein freiwilliges Mittagessen im VÖ-Bereich anbieten.

Mittagessen nur in größeren Einrichtungen

„Da muss man sich vielleicht wirklich auf die großen Einrichtungen konzentrieren“, sagte in der Folge Ursula Jud, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Es habe sicher einen Grund, dass die anderen Kommunen kein Mittagessen im VÖ-Bereich anbieten, bei Freiwilligkeitsleistungen müsse die Kommune genau hinschauen.

„Insgesamt muss man natürlich schon überlegen, ob man nur in Ganztagseinrichtungen Mittagessen anbietet, und die Eltern können dann selber entscheiden, ob sie ihre Kinder dorthin geben oder nicht“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Siegrun Burkhardt. Die aktuelle Mittagessenssituation spreche für den Weg, größere Einrichtungen zu schaffen, auf den die Gemeinde sich ohnehin schon gemacht habe. Heike Bieg merkte an, dass Eltern, die ihre Kinder für eine Betreuung von sechs oder sieben Stunden anmelden, nicht immer entscheiden können, ob ihr Kind in einer Einrichtung mit Ganztagesbetreuung unterkommt oder nicht, das hänge davon ab, wie viele Plätze insgesamt in welcher Einrichtung zur Verfügung stünden.

Gemeinderäte aus Urbach loben die Verwaltung

„Wir müssen uns überlegen, wie wir in Zukunft die Verpflegung im Kita-Bereich organisieren“, sagte die Grünen-Gemeinderätin Ulrike Brax-Landwehr, die sich ebenso vorstellen konnte, dass die Gemeinde sich auf eine Mittagessenversorgung an bestimmten Standorten konzentriert. Der Verwaltung sprach sie ein Lob dafür aus, die Eltern bei der Frage der neuen Ausschreibung „prima mitgenommen“ zu haben.