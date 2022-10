Maßnahmen zum Energiesparen: Gibt es 2022 Weihnachtsbeleuchtung in Urbach?

Für Besucherinnen und Besucher des Urbacher Rathauses waren die Energiesparmaßnahmen, die die Verwaltung aufgrund der Energiekrise anwendet, diese Woche schon spürbar. Am Montag blieb das Rathaus geschlossen, laut der Verwaltung, um die Heizung in dem Gebäude über das lange Wochenende durchgängig abzusenken. Auch vom 27. Dezember bis 1. Januar soll das Rathaus geschlossen bleiben. Darüber hinaus hat die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Katalog mit Maßnahmen zum Energiesparen vorgestellt.

Manche Straßen werden nicht geräumt

Wer in einer Nebenstraße wohnt, die nicht sonderlich steil ist, könnte im Winter feststellen, dass seine Straße bei leichtem Schneefall nicht geräumt und gestreut wird. Das spart laut der Verwaltung Treibstoff und Streugut. Auch am Ortsbild konnten manche eventuell schon Sparmaßnahmen feststellen: Die Brunnen und das Wasserspiel in der Urbacher Mitte wurden früher außer Betrieb genommen als in anderen Jahren. Die Afrakirche wird außerdem nicht mehr angestrahlt.

Ein großes Einsparpotenzial gibt es auch bei der Straßenbeleuchtung. Laut der Verwaltung verbraucht sie in etwa so viel Strom wie alle öffentlichen Gebäude zusammen und bietet somit auch das größte Einsparpotenzial. Die Verwaltung möchte mit dem Remstalwerk ein späteres Ein- und früheres Ausschalten beziehungsweise eine allgemeine Verringerung der Beleuchtung besprechen.

19 Grad in Büros

Wie andere Kommunen muss auch Urbach die sperrig klingende „Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung“ umsetzen. Sie besagt zum Beispiel, dass Büros in öffentlichen Gebäuden nicht auf mehr als maximal 19 Grad geheizt werden dürfen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, möglichst viele Fahrten zur Arbeit und Dienstgänge zu Fuß, mit dem öffentlichen Nahverkehr, dem Fahrrad oder mit einem Elektroauto durchzuführen. Home-Office statt Arbeit im Büro könnte zudem Heizenergie und Strom im Büro sparen.

Die öffentlichen Gebäude in Urbach werden laut der Verwaltung größtenteils mit Gas beheizt. Die Wittumschule wird dagegen überwiegend mit Holzpellets beheizt und nur bei Bedarf durch eine Gasheizung unterstützt. Um die Atriumschule warmzuhalten, kommen sowohl ein Blockheizkraftwerk als auch eine Gasheizung zum Einsatz. Das Kinderhaus Drosselweg ist in das Nahwärmenetz der Schule mit eingeschlossen.

Langer Trainingsanzug empfohlen

In der Auerbachhalle, der Wittumhalle und der Atriumhalle gelten neue Regeln. Im Sportbetrieb wird derzeit auf etwa 18 Grad geheizt, wenn Zuschauer vor Ort sind, noch auf 20 Grad. Die Hallentemperatur soll nun aber bis auf 17 Grad heruntergesetzt werden, Sporttreibenden empfiehlt die Verwaltung, einen langen Trainingsanzug zu tragen. Bei Veranstaltungen soll je nach Art des Events auf 19 bis 21 Grad geheizt werden. Vom 21. Dezember bis 8. Januar wird die Temperatur in den Winterferien in den Hallen auf 14 Grad gesenkt.

Beim Lehrschwimmbecken in der Atriumschule ist die Lage etwas komplizierter. Eine Schließung ist laut der Verwaltung nicht sinnvoll, weil die von den Blockheizkraftwerken erzeugte Wärme dort für die Erwärmung der Schule und des Beckens genutzt wird. Bliebe das Lehrschwimmbecken geschlossen, würde das weniger Laufzeiten für das Blockheizkraftwerk und damit weniger erzeugte Wärme und Strom bedeuten. Die Wassertemperatur wurde aber von 28 auf 26 Grad reduziert.

21 Grad in Klassenzimmern

Die Klassenzimmer in den Schulen werden wie zuvor auf 21 Grad beheizt. Wünscht eine Klasse das, können auch niedrigere Temperaturen eingestellt werden, Pflicht ist dies laut der Verwaltung aber nicht. In den Mitarbeiterbüros darf es dagegen ebenso wie im Rathaus nicht mehr als 19 Grad haben. Auch in Kindergärten wird laut des Maßnahmenkatalogs eine Raumtemperatur von 21 Grad beibehalten, im U-3-Bereich dürfen es sogar 23 Grad sein. Mit Zustimmung des Elternbeirats können freiwillig geringere Temperaturen eingestellt werden.

Weihnachtsbeleuchtung nur leicht abgespeckt

Ob die Weihnachtsbeleuchtung auch in diesem Jahre installiert wird, ist in vielen Gemeinden ein emotional diskutiertes Thema. Urbach hat sich dafür entschieden, die Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und in der Beckengasse wie gewohnt aufzustellen und zu beleuchten. Die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde soll zudem in Urbach-Süd auf dem Hirschplatz und in Urbach-Nord an der Beckengasse beiderseits der Haubersbronner Straße und am Kirchplatz aufgehängt werden. Damit ist sie im Vergleich zu Vorjahren zwar leicht reduziert, Weihnachtsstimmung soll aber so trotzdem noch aufkommen.

Der Gemeinderat sah die Maßnahmen grundsätzlich positiv. Ein Wunsch aus dem Gremium war es, auch die Temperaturen in Unterkünften für Geflüchtete und Obdachlose der Gemeinde zu überprüfen. „Das machen wir bereits“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen dazu. Die Personalsituation bei den Hausmeistern sei im Sommer angespannt gewesen, habe sich nun aber verbessert, so dass die Unterkünfte regelmäßig begangen werden könnten.