Massenmord an Menschen mit Behinderung: Weitere Euthanasie-Opfer aus Urbach

Mehr als 70 000 Menschen mit Behinderung wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Wie kalkuliert der Verwaltungsapparat das damals organisiert hat, wird in den Unterlagen deutlich, die Joachim Wilke, Vorsitzender des Geschichtsvereins in Urbach, zusammengetragen hat. Seit Beginn des Jahres hat er recherchiert und herausgefunden, dass es in Urbach mehr Opfer gab als bislang bekannt.

13 Euthanasie-Opfer mit einem Bezug zur Gemeinde Urbach hat Joachim Wilke bei Recherchen in verschiedensten Archiven insgesamt identifizieren können. Die Namen derer, die bislang nicht bekannt waren, will er noch nicht öffentlich lesen, da er noch dabei ist, eventuelle Nachkommen der Opfer zu finden, beziehungsweise mit diesen im Gespräch ist, eine Liste liegt unserer Redaktion aber vor. Auf ihr stehen auch Helene Krötz, an die im Ort schon ein Stolperstein erinnert, und Elsa Heinrich, an deren Beispiel deutlich wird, wie berechnend und skrupellos die Nazis damals vorgegangen sind.

Verwaltung vertuscht bei großer Ermordungsaktion

Bei der Aktion „T4“ sammelten sie Daten über Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung und „verlegten“ sie dann in eine von sechs Vernichtungsanstalten, wo sie sie ermordeten. Elsa Heinrich war bereits als Opfer aus Schorndorf bekannt, sie wurde in eben solch einer Vernichtungsanstalt in Grafeneck umgebracht. Bei seiner Recherche stieß Joachim Wilke dann aber im Zusammenhang mit der Frau auf ein Schreiben aus einer anderen Vernichtungsanstalt in Hartheim, welches nicht an die Stadt Schorndorf gerichtet war, sondern nach Urbach ging.

Aus dem Brief geht hervor, dass eine Urne mit der Asche von Elsa Heinrich aus dem Vernichtungslager, in dem diese überhaupt nicht ermordet wurde, nach Oberurbach gesandt wurde. Ein Teil dieses Rätsels lässt sich relativ einfach erklären: Elsa Heinrich war wohl in Urbach gemeldet. Joachim Wilke vermutet, dass sie dort bei Verwandten gelebt haben könnte. Der andere Teil des Rätsels hat auch eine Lösung, allerdings eine weitaus niederträchtigere. „Die Tötungsanstalten haben einen Tausch vereinbart“, erklärt Joachim Wilke. Damit nicht zu viele Meldungen über verstorbene Menschen aus derselben Gegend kamen, denn das hätte misstrauisch machen können, und die Nationalsozialisten wollten Unruhen in der Bevölkerung vermeiden. In der Urne, so Wilke, war wohl also auch nicht die Asche von Elsa Heinrich. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, mit welcher Perfidie diese Tötungsmaschinerie als Verwaltungsakt organisiert wurde“, sagt Joachim Wilke.

Junge erreicht elften Geburtstag nicht

Ebenso eindrücklich ist die Geschichte eines Urbacher Jungen, der nicht einmal seinen elften Geburtstag feiern konnte. Etwa 100 Seiten konnte Joachim Wilke über ihn zusammentragen. In den Akten wird deutlich, dass auch er 1940 nach Grafeneck „verlegt“, sprich ermordet wurde. „Die Eltern bekamen dann von dort nur noch eine Todesanzeige“, sagt Joachim Wilke. Die Ermordung der Opfer sei komplett als Verwaltungsprozess durchorganisiert gewesen, je tiefer man in die Akten eintauche, desto klarer könne man sehen, wie die Menschen systematisch in einen Kanal hineinmanövriert worden seien, dessen einziges Ende der Tod gewesen sei.

Auf Joachim Wilkes Liste der Urbacher Opfer stehen eigentlich 14 Namen. Eleonore Akulewitz, wie manche der Euthanasie-Opfer vor ihrer Ermordung zeitweise im Fürsorgeheim Oberurbach untergebracht, wurde 1942 allerdings nicht wegen einer Behinderung umgebracht, sondern weil sie Jüdin war. Eine Verbindung zu den Euthanasie-Opfern lässt sich aber feststellen. „Die Euthanasie war im Prinzip ein Probelauf für die Mechanismen, die dann für den Holocaust etabliert wurden.“ Die Erfahrungen aus diesem ersten Massenmord seien ein Lernprozess für die Todesmaschinerien in den Vernichtungslagern später gewesen.

Nun, da Joachim Wilke die Opfer ausfindig gemacht hat, will er erreichen, dass ihrer auch angemessen und wirkungsvoll gedacht wird. Er kann sich die Gestaltung einer Ausstellung vorstellen, Recherchen mit Schülern und Jugendlichen sowie eine Gedenkveranstaltung und die Gestaltung und Installation eines bleibenden Gedenkortes. Gerade für junge Menschen sei es wichtig, zu lernen, was es bedeute, tatsächlich in einer Diktatur zu leben, und zu sehen, welche Einflüsse der Nationalsozialismus im eigenen Ort gehabt habe.

Vortrag über die ermordeten Menschen und die Aktion „T4“ am 20. Juni in Urbach

Hintergrundwissen und Tipps für die Recherchen hat Joachim Wilke von der Schorndorfer Museumsleiterin Andrea Bergler bekommen, die in der Daimlerstadt zusammen mit Mitarbeiter Stephan Lawall ebenso Euthanasie-Opfer fand, die lange Jahre nicht bekannt waren. Am Montag, 20. Juni, wird sie in der Mediathek Urbach einen Vortrag zur Aktion „T4“ und den Euthanasie-Opfern aus Schorndorf und Urbach halten. Um Anmeldung unter geschichtsvereinurbach@gmail.com oder telefonisch bei Joachim Wilke unter01 72/6 26 18 66 wird gebeten.