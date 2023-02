Mehr Gewerbegebiete, besserer Klimaschutz: Das fordern die Urbacher Fraktionen

Viel Spielraum hat die Gemeinde Urbach, wie auch die meisten anderen Kommunen, finanziell momentan nicht. Pflichtaufgaben wie die Sanierung von Kanälen, ein ausreichendes Angebot an Kita-Plätzen und die Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen nehmen viele Ressourcen in Anspruch, freiwillige Leistungen der Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger müssen erst einmal hintanstehen. Die Haushaltsreden im Gemeinderat geben Aufschluss darüber, was wem wichtig ist.

Freie-Wähler-Fraktion: Die Gemeinde braucht mehr Gewerbegebiete

Dem Haushaltsentwurf stimmten am Ende alle zu, außer - wie zu erwarten - Gemeinderat Manfred Wrobel-Adelhelm (Bürgerliste Urbach), der den Haushalt wie auch schon in vergangenen Jahren zum Ärger der anderen Gremiumsmitglieder ablehnte.

Investitionen in die Sanierung der Kanalinfrastruktur, die Erweiterung der Wittumschule, Brückensanierungen, Kindergarten-Neubauten und mehr – der Urbacher Haushalt ist durch viele Aufgaben bereits stark beansprucht, bemerkte der Freie-Wähler-Gemeinderat Thomas Mihalek, der in diesem Jahr erstmalig die Haushaltsrede für seine Fraktion hielt. „Zusätzlich möchten wir alle auch auf liebgewonnene Einrichtungen, wie das Freibad oder die Mediathek, nicht verzichten. Genauso wenig wie auf unsere Vereinsförderung, die für unsere Urbacher Vereine nötig ist, um ein aktives Miteinander zu gestalten.“

„Leider ist die Möglichkeit einer Kommune zum Generieren von Einnahmen sehr begrenzt“, so Mihalek weiter. Der einzige begrenzt beeinflussbare Einnahmeposten sei die Gewerbesteuer, die mit 20 Prozent der Einnahmen zum Urbacher Haushalt beitrage. Damit das auch so bleibe, unterstütze die Freie-Wähler-Fraktion die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Au und sehe den dringenden Bedarf an weiteren Gewerbegebieten im Gebiet Schraienwiesen. Besonders am Herzen liege den Freien Wählern dabei, dass heimische Unternehmen in Urbach weiter wachsen könnten. „Deshalb fordern wir von der Verwaltung eine Untersuchung, ob eventuell die Möglichkeit einer Teilerschließung besteht.“

Als eine „gewaltige Herausforderung“ beschrieb Mihalek zudem die Unterbringung von Geflüchteten in der Gemeinde. „Hier müssen wir uns darauf einstellen, dass Flüchtlingsunterbringung und Integrationsmanagement Daueraufgaben der Kommunen bleiben werden, wobei sich Bund und Land hier zunehmend aus der Verantwortung ziehen und die Kommunen mit den immensen Aufgaben gefühlt allein lassen.“

CDU-Fraktion: Schraienwiesen umsetzen, Nachverdichtung angehen

Detlef Holzwarth, CDU-Fraktionsvorsitzender, konzentrierte sich in seiner Rede auf fünf wesentliche Punkte. Erstens trete seine Fraktion weiterhin dafür ein, dass die Gemeinde beim Feuerwehrhaus eine Lösung finde, die sie finanzieren kann, „und die uns Optionen für die Zukunft offenhält“. Zweitens müsse beim sozialen Wohnungsbau aufgrund der hohen Zahl von geflüchteten Menschen leider deutlich mehr investiert werden, als die Gemeinde einmal angenommen habe. „Deshalb fordere ich die Verwaltung auf, sich hörbarer und sichtbarer beim Kreis und Land zu machen und zu wehren. Wir können nicht weiter in diesem Tempo Flüchtlinge aufnehmen“, sagte er. „Wir haben weder die Wohnungen noch die Betreuung und wir können in diesem Tempo auch keine Integration schaffen.“ Drittens wolle sich die CDU-Fraktion weiter für Arbeitsplätze im Ort einsetzen. „Wir wollen, dass die beiden größten Arbeitgeber nicht wegziehen müssen“, so Holzwarth. „Dungs will in die Schraienwiesen und wartet dringend darauf, dass wir diese umsetzen“, sprach er sich wie die Freien Wähler für ein neues Gewerbegebiet an dieser Stelle aus. „Ansonsten sind die Arbeitsplätze in Gefahr und die Bürger fahren dann 20 oder 30 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz.“

Viertens plädiere seine Fraktion für „sinnvolle“ Nachverdichtung in Urbach. „Wir haben innerörtlich freie Flächen, die bei einer guten Neuordnung Raum für 500 bis 1000 Bürger bieten“, meinte Holzwarth. „Wir fordern, dass genau diese Flächen angegangen und beplant werden, um weitere große Baugebiete am Ortsrand zu vermeiden.“ Die Fraktion fordere auch einzelne Bürger dazu auf, „ihre teilweise großen innerörtlichen Flächen bereitzustellen, um darauf Wohnraum für Bürger errichten zu lassen“. Fünftens plädierte Holzwarth für mehr interkommunale Zusammenarbeit mit Plüderhausen, die Verwaltung solle hier „Hinderungen beseitigen“. Zum Schluss reklamierte er mehr Vorbereitung vom Rat und der Verwaltung für die Gemeinderatssitzungen. „Ich habe die feste Erwartung, dass wir das Thema Kindergartenneubauten - wir reden hier über unglaubliche zehn bis fünfzehn Millionen Euro - in den nächsten Diskussionen besser vorbereitet bekommen und das von A-Z durchdacht ist und nicht kurzfristig aus dem Ärmel gezaubert wurde“, sagte er.

Grünen-Fraktion: Radverkehr fördern, Klimaschutz immer mitbedenken

„Die Fraktion Grüne hat als einzige Fraktion einen Haushaltsantrag gestellt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Burkhard Nagel. „Warum eigentlich? Weil uns wichtig ist, der Bürger/-innenschaft zu vermitteln, wie Haushaltsmittel verwendet werden sollen.“ Die Fraktion beantragte, dass die Gemeindeverwaltung die Mittel zur Verbesserung des Radverkehrs von 30.000 Euro auf 100.000 Euro erhöht und bestimmte Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept umsetzt.

„Unser Antrag wurde schon im Vorfeld der Haushaltsberatungen von den Fraktionen Freie Wähler, CDU und SPD abgelehnt, mit der Begründung, dafür sei kein Geld da, man müsse sparen. Aus diesem Grund würde man auch keine eigenen Haushaltsanträge stellen, so der Tenor.“ Nagel bewertete dies als eine „wenn auch kleine fundamentale Opposition, die der Urbacher Kommunalpolitik nicht guttut“. Seine Fraktion wolle die Kommune mitgestalten und den Fuß- und Radverkehr sowie den öffentlichen Personennahverkehr stärken. „Das Auto könnte und sollte in Urbach ein Ausnahmsweise-Fortbewegungsmittel werden, sonst wird das nichts mit der Verkehrswende und dem Beitrag Urbachs zum Klimaschutz.“ Die Gemeindeverwaltung habe das Thema Radverkehr durch einen Änderungsantrag auf der kommunalpolitischen Agenda gehalten, die Fraktion sei nun gespannt, ob das kommende Verkehrs- und Parkraumkonzept zu wesentlichen Verbesserungen für den Fuß- und Radverkehr in Urbach führen werde.

Weiterhin appellierte Burkhard Nagel dafür, den Klimaschutz bei allen anstehenden Themen im Blick zu behalten, die Unterbringung von Geflüchteten pragmatisch anzugehen und dafür Neubauten zu errichten, weiter Wohnungen anzumieten und eine hohe Betreuungsarbeit zu leisten. Wie Holzwarth forderte er die Verwaltung auf, bei dem Thema aktiv zu werden, „ihre Wege über den Gemeindetag zu nutzen, um Stellung zu beziehen und klarzustellen, dass die Belegung von Turnhallen mittel- und langfristig keine Lösung ist, Behelfsbauten nur eine Notlösung darstellen und die Verteilung der Geflüchteten regional, landes-, bundes- und europaweit gerecht zu organisieren ist“.

Bürgerliste Urbach: Keine einheitliche Meinung in der Fraktion

Mit den Worten „the same procedure as every year“, also „das gleiche Verfahren wie in jedem Jahr“, stieg Manfred Wrobel-Adelhelm in seine Haushaltsrede ein, in der er eigentlich nur für sich selbst sprach, denn das einzige andere Mitglied der Bürgerliste Urbach, Ingolf Spannaus, stimmte anders ab als er. Viel Neues kam dann tatsächlich nicht: Wie schon in vergangenen Jahren, in denen er ebenso gegen den Haushaltsentwurf der Verwaltung, der nach Beratungen mit dem Gemeinderat erstellt wurde, stimmte, kritisierte er eine mangelnde Konzentration auf Pflichtaufgaben.

Er forderte „die Beseitigung des Sanierungsstaus, eine höhere Kostentransparenz, die Reduzierung der Pro-Kopf-Verschuldung und dass die Mitglieder des Gemeinderats gravierende „und gegebenenfalls auch unpopuläre“ Entscheidungen und Einschnitte verabschieden. Viel zu oft beschäftige sich das Gremium mit „Wünsch-dir-was-Projekten“ statt Pflichtaufgaben, wesentliche Positionen würden auf die Folgejahre verlagert. Ein mehrfach eingefordertes Schadenskataster gebe es immer noch nicht. „Da sich meines Erachtens nichts wirklich verbessert hat, kann ich dem vorliegenden Haushalt 2023 leider nicht zustimmen, bin jedoch jederzeit bereit, konstruktiv an der Bearbeitung der großen finanziellen Herausforderungen der Gemeinde Urbach mitzuwirken“, sagte er.

Diese konstruktive Mitarbeit vermissen einige andere Gemeinderäte von Wrobel-Adelhelm, wie in Gesprächen und bei Diskussionen im Gremium mehrfach deutlich wurde. „Ich sehe keine konstruktiven Ansätze“, sagte zum Beispiel die SPD-Fraktionsvorsitzende Siegrun Burkhardt in ihrer Rede, die auf die von Wrobel-Adelhelm folgte.

SPD-Fraktion: Gemeinde braucht auch Freiwilligkeitsaufgaben

„Ich bin überrascht, dass sich unsere Wirtschaft in den letzten Jahren trotz Corona und Ukraine-Krieg doch relativ stabil gezeigt hat und mit welchen guten Zahlen wir in unseren Haushalt 2023 starten können“, sagte Siegrun Burkhardt, die für die Zwei-Personen-Fraktion der SPD sprach. Natürlich mache die Inflation sich aber auch bei der Gemeinde bemerkbar und es sei immer schwieriger, Investitionsvorhaben zu kalkulieren. „Was heute geplant ist, ist morgen Makulatur.“

Bei vielen Pflichtaufgaben stelle sich die Frage, woher die Gemeinde das Geld nehme, ob ein neues Gewerbegebiet der richtige Weg sei, um mehr Einnahmen für die Gemeinde zu generieren, sei zu prüfen. Außerdem müsse darüber diskutiert werden, wo gespart werden könne. „Freiwillige Aufgaben gehören ganz entscheidend mit zur Gestaltung einer Kommune“, sagte Siegrun Burkhardt aber. „Würden wir nur noch aus Pflichtaufgaben bestehen, wäre das vergleichbar mit einem Leben, das nur aus Arbeit besteht.“ Es gelte also, hier ein ausgewogenes Verhältnis zu finden. So brauche die Gemeinde ein Freibad für ihre Kinder, „aber eine teure Kiosklösung, das ist zu prüfen“, die Gemeinde brauche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Kinderbetreuung, „aber müssen wir auch noch das Mittagessen bezuschussen?“ In eine gute Lebensqualität von Seniorinnen und Senioren, zum Beispiel mit einem neu gestalteten Schlosspark, müsse aber unbedingt investiert werden.