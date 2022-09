Mehrere Sperrungen in Urbach angekündigt: Wo es Beeinträchtigungen gibt

Für den Oktober kündigt die Urbacher Gemeindeverwaltung zwei Sperrungen an. Am Dienstag, 4. Oktober, beginnt die Firma Hortus im Auftrag der Gemeinde damit, den Kreuzungsbereich der Bachstraße/Neumühlweg in Fortsetzung des Radwegs zwischen Daimlerstraße und Neumühleweg umzubauen. Ziel ist es, diesen Straßenabschnitt für Radfahrer sicherer zu gestalten, um einen durchgängig sichereren Radverkehr zwischen dem Remstal-Radweg und der Urbacher Mitte zu ermöglichen.

Die Arbeiten werden nach Schätzung der Bauleitung einen Zeitraum von drei Wochen in Anspruch nehmen. Der Neumühleweg und die Bachstraße müssen deshalb von 4. Oktober bis etwa 21. Oktober voll gesperrt werden.

Wo die Umleitung verläuft

Für den Neumühleweg verläuft die Umleitung über die Daimlerstraße, die Steinbeisstraße und die Schießgasse. Die Bachstraße ist fast durchgängig befahrbar. Allerdings ist die Durchfahrt zum Neumühleweg nicht möglich, und es gibt keine Wendemöglichkeit für Lkw. Verkehrsteilnehmer, die von der Hauptstraße zum Neumühleweg wollen, werden gebeten, über die Schießgasse auszuweichen.

Beeinträchtigungen gibt es auch in der Straße Banrain und in der Unteren Seehalde. Wegen der Aufstellung von Fertigbauelementen an der Baustelle Banrain 25 muss die Straße Banrain von der Abzweigung der Hagsteige zum Freibad bis zur Urbach-Brücke bei der Einmündung in die Untere Seehalde von Montag, 10. Oktober, bis Freitag, 14. Oktober, voll gesperrt werden.

Weitere Sperrung

Außerdem wird fast im selben Zeitraum von Freitag, 7. Oktober, bis Donnerstag 13. Oktober, in der Unteren Seehalde der Abschnitt zwischen Einmündung Innerer See und Obere Seehalde ebenfalls wegen Aufstellung von Fertigbauelementen voll gesperrt.

Für beide Sperrungsabschnitte in der Straße Banrain beziehungsweise in der Unteren Seehalde gibt es eine Umleitung. Anlieger können zu ihren Häusern von der jeweiligen Seite her (Untere Seehalde oder Banrain) zufahren. Eine Durchfahrt hingegen ist nicht möglich. Deshalb verkehren Linien- und Schulbusse nicht in der Unteren Seehalde. Die dortigen Haltestellen sowie die regulären Haltestellen in der Burgstraße werden während der Bauzeit nicht angefahren. Die Busse wenden im Banrain und verkehren über die Haubersbronner Straße. In der Haubersbronner Straße werden auf Höhe Einmündung Burgstraße Ersatzhaltestellen eingerichtet.