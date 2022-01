Jedes Jahr haben die Gemeinderatsfraktionen die Möglichkeit, mit der Hilfe ihrer Haushaltsreden deutlich zu machen, wofür sie stehen und auf was sie in Zukunft den Fokus richten wollen. In Urbach gab es dieses Jahr einige interessante Aussagen. So bekannte sich zum Beispiel sowohl die Freie-Wähler- als auch die CDU-Fraktion zum Gewerbegebiet Schraienwiesen.

Laut Ursula Jud, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, sollen mit dem neuen Gebiet gute Voraussetzungen für die nachkommenden