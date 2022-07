Metzger Walz: Immerhin wieder Mittagstisch in der Beckengasse Urbach

Gute Nachrichten für alle Hungrigen in Urbach. Metzger Dieter Kempter öffnet seine Filiale in der Beckengasse zumindest wieder für die Ausgabe des Mittagstisches. „Wir haben eine Person gefunden, die das für uns macht“, berichtet Kempter erfreut.

Von 11 bis 12.30 Uhr können seine Kunden nun wieder ihr Mittagessen abholen. Immerhin: Zwischen 40 und 90 Essen gehen hier sonst immer über die Theke.

Vorbestellung sinnvoll

„Viele ältere Leute, die im Betreuten Wohnen nebenan leben, holen gerne unser Essen.“ In letzter Zeit aber war es nichts mit schmackhaften Schnitzeln, Gaisburger Marsch und Geschnetzeltem. Denn der Weg zum Rewe-Markt sei für viele seiner Stammkundinnen und -kunden einfach zu weit.

Deshalb ist Kempter sehr froh, wieder für seine Kunden da sein zu können. Wer ein Essen holen möchte, sollte es am besten zuvor telefonisch bestellen, rät er.

Theke im Rewe-Markt läuft weiter

Zuletzt hatte Kempter seine Metzgerfiliale in der Beckengasse schließen müssen, weil er nicht mehr ausreichend Personal hatte. Krankheitsfälle, dazu die Urlaubszeit – das alles dünnte seine Personaldecke aus. Und so halten die verbliebenen Mitarbeiterinnen, die Theke im Rewe-Markt am Laufen. Diese betreibt er von sieben Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Sie ist rentabler, aber auch personalintensiv.

Immerhin: Erst vor kurzem hat eine neue Mitarbeiterin unterschrieben. Und Kempter freut sich über weitere Bewerbungen. Quereinstiege seien durchaus möglich, wirbt er. „Das Wichtigste ist, dass die Leute Interesse haben, dann ist das alles kein Problem.