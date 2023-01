Nachfolger für "Hali's Lädle" in Urbach gefunden: Wer ab dem 1. März einzieht

Als Ende des vergangenen Jahrs „Hali’s Lädle“ in der Beckengasse 17 schloss, waren das für Urbach-Nord schlechte Nachrichten. Auch die benachbarte Metzgerei Walz hatte nur wenige Monate zuvor 2022 ihren Thekenverkauf an dem Standort wegen Personalproblemen erst einmal eingestellt. Das Thema Nahversorgung treibt die Urbach-Nordler insgesamt schon länger herum. Nun wird den Räumen in der Beckengasse 17 aber wieder Leben eingehaucht. Bereits ab dem 1. März will dort ein „Tante M“-Laden aufmachen, in Kombination mit einem Bäckereicafé der Bäckerei Wiedmaier, die aus der Gartenstraße dorthin zieht.

Einen „Tante M“-Laden gibt es unweit von Urbach entfernt bereits in Schorndorf-Haubersbronn. Dieselben Betreiber, Dominik Nusser und Stephan Waible, wollen nun in den Urbacher Standort einziehen und werden dort 90 Quadratmeter in den ehemaligen Räumen von „Hali’s Lädle“ beanspruchen. “Wir wollen viele regionale Produkte anbieten“, sagt Stephan Waible. Das Sortiment werde erst einmal dem aus Haubersbronn sehr ähnlich sein, es werde aber gerne auf Kundenwünsche eingegangen. Der Laden in Haubersbronn sei gut angelaufen, es habe sich gezeigt, dass er wirtschaftlich sei und das Konzept dort funktioniert.

Wie der „Tante M“-Laden in Urbach funktioniert

Aber wie gestaltet sich das Konzept von „Tante M“ eigentlich? Hinter dem Namen verbergen sich kleine Nahversorgerläden in Dörfern, die an 365 Tagen im Jahr von fünf bis 23 Uhr geöffnet haben. Das schaffen die Läden, weil es kein Verkaufspersonal gibt. Stattdessen bezahlen Kunden selbstständig an einer Selbstbedienungskasse. In Urbach wird das unter anderem mit EC- und Kreditkarten sowie Apple Pay möglich sein. Mit Bargeld werden Kunden nicht zahlen können, dafür wird es aber eine „Tante M“-Kundenkarte geben, auf die zu bestimmten Servicezeiten (diese müssen noch festgelegt werden) mit Bargeld ein bestimmtes Guthaben aufgeladen werden kann. Wer am Anfang noch nicht mit dem neuen Bezahlsystem zurechtkommt, muss aber nicht verzagen: Stephan Waible und Dominik Nusser, die auch den Haubersbronner Laden aufgebaut haben, werden nach der Eröffnung viel selbst vor Ort sein. Außerdem wird auch das Team der Bäckerei Wiedmaier sicherlich behilflich sein, denn es befindet sich in denselben Räumen.

Direkt links vom Eingang soll die Bäckertheke aufgebaut werden, gegenüber wird es im Cafébereich ein paar Sitz- und eventuell auch Stehtische geben. Insgesamt stehen der Bäckerei Wiedmaier hier 50 Quadratmeter zur Verfügung. Auch vor dem Laden werden mehrere kleine Tische für den Kaffeeklatsch aufgebaut. Voraussichtlich soll im Bäckereicafé dann auch Mittagessen von der benachbarten Metzgerei Walz angeboten werden, das dort abgeholt oder vor Ort gegessen werden kann. Bei „Tante M“ wird es Obst und Gemüse der Gebrüder Brecht geben. „So entsteht eigentlich eine kleine Markthalle für Urbach-Nord“, sagt Florian Wiedmaier. „Das Konzept wird funktionieren“, ist er sich sicher.

Ein Treffpunkt, den auch ältere Bürgerinnen und Bürger zu Fuß erreichen

In Zukunft verkauft seine Bäckerei statt in der Gartenstraße also am neuen Standort ihre Waren, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, am Wochenende voraussichtlich samstags von 6 bis 16 Uhr und sonntags von 8 bis 16 Uhr, die Wochenendezeiten könnten aber noch angepasst werden. „Früher waren die Haubersbronner Straße und die Gartenstraße die Hauptgeschäftsstraßen in Urbach-Nord“, sagt Florian Wiedmaier dazu. Durch die neue Mitte hätten aber viele Läden in Urbach-Nord aufgegeben, die Gebäude seien eher alt, die Parkplatzsituation schwierig.

Er wolle zusammen mit „Tante M“ aber auch den Menschen aus Urbach-Nord etwas bieten, einen fußläufigen Treffpunkt, den auch zum Beispiel ältere Urbacherinnen und Urbacher aus der Gegend einfacher erreichen können. Sein Team will er am neuen Standort deutlich vergrößern, so dass unter der Woche zwei und am Wochenende drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort sind.

Gemeindeverwaltung will das Vorhaben unterstützen

„Ich freue mich riesig, dass es in Urbach-Nord weitergeht“, sagt Bürgermeisterin Martina Fehrlen zu den Plänen für die Beckengasse 17. „Die Gemeinde unterstützt das gerne“, sagt sie. Zum Beispiel, indem sie der Bäckerei und dem Nahversorger mit Genehmigungen entgegenkomme und auch beim Thema WLAN im Café könnte sie sich eine Kooperation vorstellen. „Ein Café als Treffpunkt hat in Urbach-Nord noch gefehlt“, findet Martina Fehrlen. Und bei Seniorenbesuchen hätten ihr einige Menschen aus Urbach-Nord erzählt, dass sie gerne einmal bei „Hali’s Lädle“ kleinere Einkäufe erledigt haben. Die Bürgermeisterin glaubt daran, dass der „Tante M“-Laden diese Lücke nun wieder füllen kann.