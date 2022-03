Aktuell beschäftigen sich viele Menschen damit, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland kommen und wo diese untergebracht werden könnten. Die Wohnraumsituation für Flüchtlinge war in Urbach auch schon vor dem Ukraine-Krieg sehr knapp, im vergangenen Dezember verkündete Bürgermeisterin Martina Fehrlen dann, dass das Landratsamt gerne eine neue Container-Unterkunft für Geflüchtete neben der schon bestehenden Anschlussunterkunft der Gemeinde in der Austraße bauen will. Seitdem