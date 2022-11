Neue Geräte, besseres WLAN: Urbacher Schulen wollen sich digital gut aufstellen

Ob es darum geht, Präsentation zu erstellen, Fakten zu recherchieren oder spielerisch Unterrichtsinhalte zu ergänzen – Computer sind aus den Schulen - und dem Leben - nicht mehr wegzudenken. Für Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, zu lernen, richtig mit ihnen umzugehen, dafür muss an den Schulen aber auch die nötige Technik vorhanden sein. Die Urbacher Schulen wollen deshalb nachrüsten.

Möglich ist das, weil der Bund mehrere Milliarden Euro für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur an deutschen Schulen lockergemacht hat. Über ein Budget des Digitalpakts Schule erhält die Wittumschule 190.000 Euro und die Atriumschule 34.400 Euro, der Förderzeitraum beträgt fünf Jahre. Der Schulträger, also die Gemeinde, kann das Budget allerdings bedarfsgerecht auf die zwei Schulen verteilen und die insgesamt 224.400 Euro somit auch in anderen Anteilen als im Budget vorgesehen an die Schulen weitergeben. Dabei muss die Gemeinde lediglich 20 Prozent der förderfähigen Kosten selbst zusteuern.

Was die Schulen mit den Fördermitteln anschaffen wollen

Voraussetzung für die Fördermittel ist es, dass Schulen einen Medienentwicklungsplan vorlegen. Die Wittum- und die Atriumschule haben sich bei dem Thema zusammengetan und ihre Pläne im Urbacher Gemeinderat präsentiert. Teilweise haben die Schulen auch schon Geräte angeschafft.

Für die Wittumschule sollen unter anderem noch 13 Klassenzimmer mit Displays, Laptop beziehungsweise iPad und AppleTV sowie Drucker und WLAN ausgestattet werden. Ein Server muss ersetzt werden, außerdem soll das bislang zu schwache WLAN-Netz erweitert werden. Veraltete und kaputte Laptops werden ausgetauscht. Auch ein Laptopkoffer mit 16 Geräten und ein Koffer mit 16 iPads ist Teil des Plans, genauso wie zwei mobile Beamer. Lehrkräfte sollen regelmäßig in den neuen Geräten und Programmen geschult werden.

Gemeinderat kritisiert fehlende Personalmittel

In der Atriumschule ist das WLAN-Netz ebenso zu schwach und muss ertüchtigt werden. In das verstärkte Netz sollen dann zwei Drucker eingebunden werden, und es werden Beamer für Klassenzimmer benötigt. Für alle vorhandenen Beamer sollen Lautsprecher angeschafft werden, da die bisherige Lautstärke für die Klassenzimmer zu gering ist. Im Plan vorgesehen sind auch 32 Tablets und zwei Medienkoffer, in denen die Geräte verstaut und geladen werden können.

Der Gemeinderat bewertete die Pläne der Schulen einstimmig positiv und stimmte dafür, dass neue Geräte angeschafft werden. Zudem ermächtigte er die Verwaltung zur Beauftragung von weiteren noch vorzunehmenden Lieferungen und Leistungen für die Urbacher Schulen. Kritik übten Gremiumsmitglieder hauptsächlich daran, dass der Digitalpakt Schule keine Personalmittel für die Unterhaltung der neuen Geräte vorsieht und die Lehrerinnen und Lehrer diese Extraarbeit selbst übernehmen müssen.