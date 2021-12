Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Schulbezirke zwischen den beiden Urbacher Grundschulen, der Wittumschule und der Atriumschule, zu ändern. Die Änderung gilt ab sofort. Die Verwaltung erklärt warum.

Bestehen im Gebiet eines Schulträgers - also der Gemeinde - mehrere Schulen der gleichen Schulart, dann bestimmt der Schulträger die Schulbezirke. In Urbach ist das der Fall, denn: In Urbach-Nord gibt es die Wittumschule und in Urbach-Süd die Atriumschule.