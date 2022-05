Neue Sportgeräte und Bänke: Gemeinde Urbach schafft Verbesserungen für Jugend

Jugendliche in Urbach können sich freuen: Dank ihrer Mitarbeit in den vergangenen Monaten hat der Gemeinderat beschlossen, eine neue Calisthenics-Sportanlage und mehrere Sitzbänke und Slacklines für sie anzuschaffen. Im Rahmen des Projekts „Urbach legt los! Jugendliche beteiligen - anhören - ernst nehmen!“ hat die Gemeinde ihre Jugendlichen befragt, es entstanden Projektgruppen, und an der Wittumschule fand ein Schulaktionstag statt.

„Die Jugendlichen haben sich viele Sachen gewünscht, davon konnten wir leider nicht alles umsetzen“, sagte der Leiter des Urbacher Jugendhauses, Dominic Eigner, im Gemeinderat. Das hänge mit den Förderrichtlinien zusammen. Ein Getränkeautomat beim Jugendhaus zu einem passenden Preis konnte zum Beispiel noch nicht gefunden werden. Die Möglichkeit zur Aufstellung einer Schutzhütte auf dem Waldspiel- und Grillplatz muss auch erst geprüft werden, und Sitzmöglichkeiten unter der Bahnlinie sind nicht möglich, weil der Standort in einem Überflutungsbereich liegt. Einige Wünsche bleiben also unerfüllt – dafür wird an anderer Stelle einiges getan.

Am Wittumstadion könnte die Calisthenics-Anlage erweitert werden

Eine Calisthenics-Anlage, also eine Anlage, auf der im Freien mit dem eigenen Körpergewicht trainiert werden kann, soll am Wittumstadion realisiert werden. Es wurden mehrere Standorte mit den Jugendlichen diskutiert, letztendlich hat sich das Wittumstadion allerdings als der beste Platz herausgestellt, weil die Anlage dort gut erreichbar ist und eventuell in der Zukunft sogar erweitert werden könnte. Zudem will die Gemeinde auf den SC Urbach zugehen, um anzufragen, ob der Verein sich vorstellen könnte, weitere, kleine Elemente zum Trainieren zur Anlage dazuzustellen. Die "Kind und Jugend"- Bürgerstiftung Urbach steuert 10 000 Euro zu dem Projekt bei. Außerdem soll es am Skaterpark ab spätestens Ende Juli eine Flatrail geben und am Jugendhaus wird eine Slackline installiert.

Auch mehrere neue Sitzgelegenheiten werden an verschiedenen Orten in der Gemeinde aufgestellt. Dabei wird es sich um sogenannte „Lümmelbänke“, die man sich wie zwei Holzstämme übereinander vorstellen kann, und Himmelsliegen handeln. Unter anderem sollen, so hat es der Jugendbeirat erarbeitet, zwei Himmelsliegen am Wittumstadion platziert werden, eine weitere Lümmelbank soll der schon bestehenden am Skatepark Gesellschaft leisten, und auch am Waldspiel- und -Grillplatz und am Bolzplatz bei der Atriumhalle soll es neue Sitzmöglichkeiten für die Jugendlichen geben, genauso am Jugendhaus. Als Standort für eine Himmelsliege wurde auch die Umgebung der Auerbachhalle diskutiert, Bürgermeisterin Martina Fehrlen gab aber zu bedenken, dass das die Anwohner dort beeinträchtigen könnte. Nun soll ein anderer Standort für eine weitere Himmelsliege gefunden werden. Die insgesamt sieben Bänke können aus Fördermitteln finanziert werden und sollen in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen gebaut werden.

Anlage kann auch von Senioren genutzt werden

Lob für die Durchführung der Arbeit mit den Jugendlichen gab es von Martina Fehrlen für Dominic Eigner. Er habe sich das Projekt zu eigen gemacht, Diskussionsgruppen im Jugendhaus gestartet und versuche generell, die Jugendarbeit im Ort auf vielfältige Art und Weise voranzubringen. „Ich freue mich darauf, was noch kommen wird“, sagte sie. Die Fördermittel in diesem Bereich sollten zielgerichtet ausgegeben werden, dass die Gemeinde nun die angesprochenen Projekte angehe, bedeute nicht, dass andere Verbesserungen für die Jugendlichen dafür nicht kommen werden.

Ursula Jud, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, betonte, dass die Calisthenics-Anlage am Standort Wittumstadion auch von Seniorinnen und Senioren genutzt werden könnte. „Dieser Weg ist auch sehr stark von Spaziergängern frequentiert“, sagte sie. Jung und Alt könnten an der Anlage beide Übungen machen. Insgesamt bewertete Jud die Durchführung des Projekts für die Jugendlichen als sehr positiv.

Lob für gute Mitarbeit der Jugendlichen

„Klar ist, dass wir die Jugendlichenbeteiligung insgesamt wollen“, sagte auch Detlef Holzwarth, CDU-Fraktionsvorsitzender. „Ganz klar“ sei es deshalb, dass die Vorschläge der jungen Menschen nun im Rahmen des Möglichen auch umgesetzt werden sollten. Er zolle den Jugendlichen großen Respekt dafür, wie sie sich eingebracht haben. „Das ist aller Mühe Wert gewesen“, stellte ebenso Ulrike Brax-Landwehr (Grünen-Fraktion) fest und lobte wie Holzwarth die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, die nun sehen könnten, dass ihr Einsatz von Erfolg gekrönt sei.

„Die Jugend wünscht und es wird geliefert“, sagte Gemeinderat Ingolf Spannaus für die Bürgerliste Urbach. „Das Engagement war richtig klasse.“ Er regte an, die Liegen mobil zu machen, woraufhin Dominic Eigner entgegnete, dass sie ohnehin relativ einfach versetzbar seien. Die geplanten Verbesserungen für die Jugend beschloss der Gemeinderat einstimmig.