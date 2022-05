Neue Unterkunft für Geflüchtete in Urbach: Warum sie erst im Herbst fertig wird

Weil dringend Wohnraum für geflüchtete Menschen benötigt wird, baut der Landkreis eine neue Container-Unterkunft für bis zu 40 Personen in der direkten Nachbarschaft der schon bestehenden Unterkunft beim Bauhof in der Austraße. Unserer Zeitung gegenüber hatte die Pressestelle des Landratsamts im März eine Fertigstellung im frühen Sommer angekündigt, aber damals schon darauf hingewiesen, dass der genaue Zeitpunkt von vielen Faktoren abhänge. Nun ist klar: Es wird länger dauern.

Das verkündete Bürgermeisterin Martina Fehrlen am Dienstagabend im Urbacher Gemeinderat. Die Container seien zwar schon geliefert, der Kreis finde aber niemanden für die notwendigen Rohbauarbeiten. Die Verwaltungschefin redete von einer Fertigstellung der neuen Container-Unterkunft voraussichtlich im September.

Die Gemeinderäte wurden von dem Vorhaben bei der Gemeinderatssitzung lediglich in Kenntnis gesetzt und trafen keinen Beschluss, äußerten sich der neuen Unterkunft gegenüber aber weitgehend positiv.

Solidarität mit Geflüchteten

„Wir stehen selbstverständlich hinter dem Vorhaben“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth. Auch kleine Kommunen müssten solidarisch Geflüchtete aufnehmen. Er kündigte zudem an, dass seine Fraktion, eventuell in Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen, bald Vorschläge zu Standorten für neue Flüchtlingsunterkünfte in der Gemeinde erbringen und eventuell auch einen einschlägigen Antrag stellen will. Von der Verwaltung hätte er sich in diesem Bereich mehr erhofft. Zudem wollte er wissen, wie die Sozialarbeit in der neuen Unterkunft des Kreises aufgestellt ist.

„Für die Gemeinschaftsunterkunft ist der Kreis zuständig“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen dazu. „Rechtlich betrachtet handelt es sich hier um die Vermietung einer Fläche an den Landkreis.“ Nach den Regelungen des Landes stünde für die neue Unterkunft in Urbach eine Person mit 30 Prozent Stellenanteil zur Verfügung. Sie habe mehrfach darauf hingewiesen, dass sie das nicht sinnvoll finde und den Landrat darum gebeten, dass kleine Unterkünfte mit einem Minimalansatz von einer 50-Prozent-Stelle angegangen werde.

Stellenbesetzung schwierig

Daraufhin habe sie die Antwort bekommen, dass das der Kreis und damit die Gemeinden über die Kreisumlage bezahlen müssten. „Ich habe gesagt, das fände ich fair, weil dann auch die Gemeinden, die keine Gemeinschaftsunterkunft haben, mitbezahlen“, so Fehrlen. Momentan sei es aber ohnehin eine Herausforderung, solche Stellen überhaupt zu besetzen, da die Fördermittel dafür an bestimmte Qualifikationen geknüpft seien. Der Kritik von Detlef Holzwarth, dass die Verwaltung beim Thema Wohnraum für Geflüchtete nicht schnell genug vorankomme, setzte sie die hohe Auslastung der Verwaltung und Ausfälle durch Corona entgegen.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Burkhard Nagel begrüßte, dass die Gemeinde ihrer „Pflicht zur Flüchtlingshilfe“ gerecht werde und lobte Martina Fehrlen dafür, hier Verantwortung zu übernehmen. Er merkte aber an, dass seine Fraktion den Standort beim Bauhof nach wie vor nicht gut finde.

„Laut des Integrationsbüros ist der Standort sehr beliebt“, sagte Martina Fehrlen zu der Kritik. Die Geflüchteten müssten oft auch nach Waiblingen oder Schorndorf und schätzten deshalb die Nähe zum Bahnhof, fühlten sich deshalb auch nicht abgeschottet. „Nichtsdestotrotz sehen wir auch, dass wir neue Bauplätze benötigen“, fügte sie hinzu.

Aufnahmequote hat sich erhöht

„Die Flüchtlinge sagen selber, es ist ein guter Standort und deshalb denke ich, das ist gar kein Thema mehr“, sagte Ursula Jud, die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, zum Einwurf Nagels. Sie hoffe, dass das Bauvorhaben nun schnell umgesetzt werde, es sei aber klar, dass der vom Kreis für die Unterkunft vorgesehene Stellenumfang nicht ausreichend sei, so dass wohl Unterstützung der Gemeinde beziehungsweise von Ehrenamtlichen nötig sein werde.

Der Druck durch die vielen Geflüchteten ist laut Fehrlen momentan groß. Die Aufnahmequote für die Personen, die die Kommune 2022 unterbringen muss, habe sich seit Jahresbeginn deutlich erhöht.