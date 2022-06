Neues Sanierungsgebiet in Urbach - was bringt das eigentlich?

Vor kurzem ereilte die Gemeindeverwaltung die freudige Nachricht: Das Land Baden-Württemberg hat für die Gemeinde einen Zuschuss von 900 000 Euro für das „Sanierungsgebiet V“ bewilligt. Das Geld kommt aus einem Programm zur Städtebauförderung. Aber was bringt so ein Sanierungsgebiet überhaupt? Bei der Beantwortung dieser Frage hilft es, sich das Urbacher Sanierungsgebiet „Ortskern IV“ anzusehen. Dieses hat nun einen Abschluss gefunden; die Frage, was mit ihm erreicht wurde, wurde auch im Gemeinderat diskutiert.

Hinter dem alten Gebiet verbirgt sich ein ursprünglich knapp drei, mit einer Erweiterung später etwa 4,3 Hektar großes Areal im Ortszentrum in Rathausnähe, in dem etwa ein Jahrzehnt lang Maßnahmen unter anderem zur Sanierung von Gebäuden gefördert wurden, auch für Arbeiten, die Privatpersonen an ihren Häusern vornahmen. Aber was hat sich in dieser Zeit tatsächlich getan im Ort? Eine Bilanz.

Nicht alle Ziele erreicht

Zielsetzungen für das Sanierungsgebiet waren zu dessen Beginn unter anderem eine Umgestaltung der Hauptstraße nach dem Bau einer südlichen Umfahrungsstraße, die Gestaltung weiterer innerörtlicher Bereiche, wie zum Beispiel dem Einmündungsbereich der Webergasse in die Hauptstraße, sowie die Förderung von privaten Baumaßnahmen zur Modernisierung oder Instandsetzung von Gebäuden mit schlechter Bausubstanz. Tatsächlich geschehen ist wohl weniger als von manchen erhofft, es hat sich aber durchaus etwas getan.

Die Umgestaltung der Hauptstraße entfiel so wie vorgestellt, da keine Umgehungsstraße gekommen sei, resümierte eine Expertin des Fachbüros „die STEG“ im Gemeinderat. Andere erhoffte Verbesserungen seien aber teilweise durchgeführt worden.

Vier private und mehrere kommunale Projekte

Das Land hatte für das Sanierungsgebiet einen Förderrahmen in Höhe von einer Million Euro genehmigt, der später um etwa 108 000 Euro gekürzt wurde. Für die verbleibenden knapp 900 000 Euro sagte das Land Finanzhilfen von 535 000 Euro zu. Den Rest wollte die Gemeinde tragen, sollten die Mittel tatsächlich abgerufen werden. Nun kann ein Fazit gezogen werden: Insgesamt wurden für durchgeführte Maßnahmen Ausgaben in Höhe von etwa 714 000 Euro nachgewiesen. Weitere Kosten in Höhe von knapp 65 000 Euro sind ebenso Bestandteil der Abrechnung.

Nach der Verrechnung aller Einnahmen und Ausgaben steht ein Einnahmenüberschuss von rund 77 500 Euro, von dem die Gemeinde 60 Prozent Finanzhilfen zurückzahlen muss. Der Einnahmenüberschuss resultiert nach Erklärung der Verwaltung aus einzustellenden Wertansätzen für kommunale Freilegungen, deren Verwendung privatwirtschaftlich nutzbar ist. Abgerufen wurden die Mittel für vier private Baumaßnahmen und mehrere kommunale Projekte, zum Beispiel beim Hirsch-Areal, wo das frühere Gasthaus Hirsch abgerissen wurde.

Zu wenig Information?

„Es ist gut, zu sehen, wie ein Sanierungsgebiet abgeschlossen wird, weil wir dann sehen, wie es bei dem neuem, das wir rund ums Schloss beantragt haben, ablaufen könnte“, sagte Bürgermeisterin Martina Fehrlen.

„Gefühlt hätte ich gedacht, dass relativ wenig passiert ist, aber wenn man die Maßnahmen so sieht, sieht es doch etwas anders aus“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Detlef Holzwarth nach der Präsentation der Verbesserungen im Rat. Er habe allerdings im Gespräch mit Hausbesitzern vor Ort auch wahrgenommen, dass vielen gar nicht bewusst gewesen sei, dass es das Sanierungsgebiet mit seinen Fördermitteln gegeben habe, und wollte deshalb wissen, wie die Informationen über das Gebiet kommuniziert wurden.

Zum Sanierungsgebiet habe es wohl zum Auftakt Informationen gegeben und dann auch regelmäßig im Mitteilungsblatt, meinte dazu Martina Fehrlen. „Irgendwo müssen die Leute sich auch selber kundig machen“, meinte sie. Im Grundbuch sei ein Sanierungsvermerk gewesen, sagte zudem die Expertin der STEG. Auch über Mund-zu-Mund-Propaganda laufe viel.

Mittel für Urbach-Nord

Das Geld für das neue Sanierungsgebiet V will die Gemeinde in Urbach-Nord stecken. Als wir kürzlich anlässlich ihrer vier Jahre im Amt mit Bürgermeisterin Martina Fehrlen redeten, stellte sie in Ausblick, dass die Fördermittel dabei helfen sollen, den Schlosspark attraktiver zu machen, die Ortseinfahrt von Haubersbronn kommend zu verschönern und das Ochsen-Areal weiterzuentwickeln. In diesem Zuge soll auch die Brandruine dort verschwinden.