Gleich mehrere Nachrichten erreichten am Wochenanfang unsere Redaktion: An Maibäumen in Schorndorf und Plüderhausen sei eine Urbachfahne aufgehängt. Die Informanten legten sogar einen Fotonachweis bei. In der Urbacher Verwaltung hat man auf Nachfrage von der Aktion gehört, weiß aber nicht, wer dafür verantwortlich ist.