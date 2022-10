Nur Symbolpolitik? Weshalb die Urbacher Mühlstraße keinen Radweg bekommt

Soll es auf der Mühlstraße in Urbach einen Fahrradschutzstreifen geben? Zumindest für den Teilabschnitt, auf dem Tempo 50 gilt, hätten die Urbacher Grünen einen solchen gerne eingerichtet. Auch die Verwaltung wäre dazu bereit gewesen. Doch im Gemeinderat erhielt der Antrag neben Zustimmung vor allem viel Kritik.

Was für den Schutzstreifen spricht

Burkhardt Nagel, Fraktionsvorsitzender der Grünen, benannte zunächst die für einen Schutzstreifen sprechenden Gründe: Zum einen würde das Gemeindeentwicklungskonzept den Radverkehr als wesentliches Handlungsfeld für die Weiterentwicklung betrachten, das Radwegekonzept habe die Einrichtung an dieser Stelle ebenfalls empfohlen. Außerdem: „Radfahren spart Geld und ist gesund“. Durch einen Schutzstreifen würden künftig mehr Leute das Fahrrad nutzen – und „der erste Fahrradschutzstreifen in Urbach wäre ein konkreter Beitrag zum Klimaschutz“.

Bürgermeisterin Martina Fehrlen erklärte, dass ein Schutzstreifen kein vollständiger Radweg sei, sondern eine gestrichelte Markierung am Fahrbahnrand. Zwar bestünde dadurch die Gefahr, dass, insbesondere nachts, manche schneller fahren, doch „wir können uns vorstellen, das umzusetzen“. Die Hoffnung bestehe, dass dann dort mehr Fahrräder unterwegs seien. Aus ihrer Sicht wäre das ein Pilotprojekt mit einer Investitionssumme von gerade mal 7000 Euro.

„Die Zeit für Symbolpolitik ist vorbei“

Das Gremium zeigte sich in der Frage indes eher kritisch. Thomas Mihalek (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass die Mühlstraße eine der Hauptstraßen in der Gemeinde sei – und der Schutzstreifen hauptsächlich für den Berufsverkehr von Nutzen wäre, „dafür würden über den Tag alle anderen Teilnehmer eingeschränkt“. Sinnvoller als ein Schutzstreifen wäre aus seiner Sicht die Einführung von Tempo 30 auf der gesamten Strecke. „Die Zeit für Symbolpolitik ist vorbei“, meinte Mihalek.

Kommt eine "Lex Nagel"?

Auch Detlef Holzwarth (CDU) merkte an, dass die Straße bislang kaum von Radfahrern genutzt wurde – und sprach deshalb leicht spöttisch von einem „Lex Nagel“, da der Grünen-Rat die Strecke zweimal täglich mit dem Rad benutze. Seine Fraktion könne sich, in der Erwartung dass mehr Menschen dadurch die Straße mit dem Rad nutzen, den Schutzstreifen aber vorstellen. Unter einer Bedingung: Die vorhandenen fünf Parkplätze auf dem Abschnitt bei der Mittleren Klinge müssten erhalten blieben. Sein Kompromissvorschlag lautete daher, den Radweg nur bis an die Stellplätze heran auszuweisen und ihn damit um etwa 40 Meter zu verkürzen (was Grünen-Rat Nagel sich vorstellen konnte). Holzwarth wies zugleich darauf hin, dass die Markierung dann wieder entfallen würde, wenn die ganze Straße zur 30er-Zone wird.

Auch Manfred Wrobel-Adelhelm (BLU) würde sich durchgängig Tempo 30 wünschen – und wies darauf hin, dass die Mühlstraße stellenweise in einem nicht sehr guten Zustand sei, ein Schutzstreifen im Zweifel also wenig Sicherheit für die Radfahrer bringen würde.

„Nur Stückwerk und Symbolpolitik?“

„Sie haben recht: Die Straße ist absolut sanierungsbedürftig“, antwortete Bürgermeisterin Martina Fehrlen, „aber nicht der Teil, auf dem ein Schutzstreifen geplant ist“. Zudem handle es sich hier um keine Gemeinde-, sondern eine Kreisstraße. Und die zuständigen Ingenieure vom Kreis hätten den Zustand der Wasenstraße als wesentlich schlechter eingeschätzt. Diese würde nun zuerst saniert – und erst danach die Mühlstraße angegangen.

Siegrun Burkhardt (SPD), die sich klar für eine Verkehrswende aussprach, hielt die Idee eines Schutzstreifens lediglich auf einem Teilabschnitt der Straße indes für „Stückwerk und Symbolpolitik“ mit nur geringer tatsächlicher Schutzwirkung für Radfahrer. Den Vorschlag von Holzwarth, die Strecke um 40 Meter zu verkürzen, bezeichnete sie als „ziemlich faulen Kompromiss“. Dem Fahrrad sei so auf keinen Fall gedient. Denn die Stelle, an der die Parkplätze beginnen, sei für Radfahrer besonders gefährlich.

"Niemand fährt über die Mühlstraße"

Dem widersprach Burkhard Nagel: „Ich empfinde es nicht als faulen Kompromiss“. Seine Erfahrung (und auch die anderer Radler) sei: „An der Stelle, wo die Autos stehen, müssen Autofahrer und Radfahrer besonders aufeinander aufpassen“. Was in der Regel auch geschehe.

Radwege und der Schutz der Fahrradfahrer seien wichtig, aber „niemand fährt über die Mühlstraße“, sagte Katrin Fosciatti (CDU), die sich fragte: „Ist es jetzt wirklich ein guter Start, hier mit einem Schutzstreifen zu starten?“

"Das ist eine unsichere Stelle"

Auch Ursula Jud (Freie Wähler) äußerte sich skeptisch. Sie habe mit vielen Bürgern gesprochen und der Tenor sei gewesen: „Hier fahre ich nicht, da gibt es zu viel Verkehr, da fahren Busse und Lkw, das ist eine unsichere Stelle“. Ihre Fraktion sei nicht dagegen, den Fahrradverkehr zu stärken, „aber diese schwierige Stelle sehen wir als sehr problematisch an“.

Sowohl der verkürzte Fahrradschutzstreifen vom Kreisverkehr bis zur Mittleren Klinge, als auch der ursprüngliche Vorschlag eines Radstreifens bis zum Beginn der Tempo-30-Zone fanden im Gremium dann aber keine Mehrheit. Acht Räte stimmten gegen den Kompromiss, sieben dafür. Dem ursprünglichen Antrag der Grünen schlossen sich sechs Räte an, neun stimmten dagegen.

Das Thema Radwege soll nun wieder diskutiert werden im Rahmen des Mobilitätskonzepts, versprach Fehrlen. Voraussichtlich noch in diesem Monat wird sich der Gemeinderat damit beschäftigen.