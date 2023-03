„Oberurbach war am Ausbluten" - jetzt gibt es dort eine Markthalle: Was sie besonders macht

Proppenvoll war es am Mittwochvormittag (01.03.) im Erdgeschoss der Beckengasse 17. Viele Urbacherinnen und Urbacher wollten gleich am ersten Tag der Eröffnung sehen, was der neue Laden im an Einkaufsmöglichkeiten nicht gerade reichlich gesegneten Norden der Gemeinde zu bieten hat.

Denn wo bis Ende 2022 noch Hali’s Lädle seinen Sitz hatte (die Inhaberin hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört), gibt es jetzt die „Urbacher Markthalle“. Dafür wurden die Räumlichkeiten renoviert und umgebaut. Entstanden ist dabei eine Kombination aus einem kleinen regionalen Supermarkt sowie einer Bäckerei mit Café.

Tante M: ein kleiner Supermarkt mit vielen regionalen Waren

Florian Wiedmaier von der gleichnamigen Bäckerei hatte dazu die Idee. „Oberurbach war am Ausbluten, nachdem Hali aufgegeben hat“, sagt er. „Die Markthalle soll nun die gesamte Nahversorgung sichern.“ Und zwar zunächst durch den „Tante M“, eine kleine Supermarktkette, die sich auf den ländlichen Raum spezialisiert hat.

Einen solchen gibt es seit Oktober bereits im benachbarten Haubersbronn. Dominik Nusser, der das Geschäft mit Stephan Waibel leitet, erklärt das Konzept dahinter: Zu kaufen gebe es hier fast alles – und sehr vieles davon stamme von regionalen Erzeugern. Wer im Geschäft nach regionalen Waren sucht, wird tatsächlich schnell fündig. So gibt es (eine unvollständige Aufzählung) Wildsalami von Wildlust aus Gmünd, Wurstwaren von der Landmetzgerei Apeltaurer aus Vordersteinenberg, Kartoffeln von der Familie Linkh aus Alfdorf-Enderbach, Eier und Spätzle von Familie Mack aus Abtsgmünd, Nudeln von Tress aus Münsingen sowie Obst und Gemüse von der Gärtnerei Brech aus Urbach.

Was am Laden außergwöhnlich ist

Das Außergewöhnliche an dem Laden: „Wir haben an 365 Tagen im Jahr geöffnet, und das von 5 bis 23 Uhr“, so Nusser. Möglich sei das durch die geringe Verkaufsfläche von weniger als 100 Quadratmeter, und weil es ein Selbstbedienungsladen ist. Wer dort einkauft, muss die Waren an der Kasse selbst scannen und kann dann mit EC-, Kredit- oder Kundenkarte zahlen. Letztere lässt sich im Geschäft aufladen.

Nicht immer sei Personal im Geschäft, sagt Stephan Waibel. Für die ältere Kundschaft werde es aber eine Servicezeit geben. Große Probleme mit Diebstählen habe es aber bislang nicht gegeben, so Waibel auf unsere Nachfrage. Den wenigen Fällen, die es seit Oktober in Haubersbronn gab, seien sie aber erfolgreich nachgegangen.

39 solcher „Tante M“-Läden gibt es inzwischen, die meisten davon im Südwesten, berichtet Jochen Schwab, Leiter Expansion, Franchise und Controlling. Etwa die Hälfte dieser meist in kleinen ländlichen Orten angesiedelten Geschäfte seien Filialen, die anderen Franchisenehmer, so wie in Haubersbronn und Urbach. Wobei Urbach schon ein vergleichsweise großer Ort sei für einen „Tante M“, so Schwab.

Bäckerei-Filiale mit Café und wechselndem Mittagstisch von Walz

Ergänzt wird der Laden um die neue Filiale der Bäckerei Wiedmaier im vorderen Bereich der Markthalle. „Wir haben dafür das Geschäft in der Gartenstraße geschlossen“, sagt Florian Wiedmaier, der in Schorndorf, Urbach und Welzheim insgesamt acht Filialen betreibt.

„Das Besondere hier ist die Kombination“, so der Urbacher. Denn neben der Bäckerei und dem „Tante M“ gibt es in der Markthalle auch noch das „Café Oskar“. Benannt hat es Wiedmaier nach seinem gleichnamigen, bereits seit längerem verstorbenen Großvater. „Der wollte immer mal ein Café haben.“ Posthum habe er ihm nun den letzten Wunsch erfüllt.

Café hat sieben Tage in der Woche geöffnet

Eingerichtet wurde es von seiner Frau Jenny, die bei der Eröffnung am Mittwoch sagte: „Ich habe all meine Leidenschaft hineingesteckt und freue mich jetzt riesig.“ Geöffnet hat das Café ebenfalls an sieben Tagen in der Woche. Von Montag bis Freitag gibt es dort außerdem noch den Mittagstisch der Metzgerei Walz. Es lässt sich per E-Mail an info@baeckerei-wiedmaier.de vorreservieren, kann aber auch direkt im Café erworben werden.

Im Namen der Gemeinde wünschte die stellvertretende Bürgermeisterin und Gemeinderätin Ursula Jud den Betreibern „viel Glück und volle Parkplätze“. Sie lobte das Markthallenkonzept und sagte: „Glückauf und vielen Dank, dass Sie da sind.“