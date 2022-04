Beim Porsche Tennis Grand Prix trafen in der vergangenen Woche einige der besten Tennisspielerinnen der Welt in Stuttgart aufeinander. Für Tennisbegeisterte ist das schon beim Zuschauen aufregend, zwei Mädchen aus Urbach waren aber noch viel näher dabei. Als Ballmädchen konnten Franziska Eul und Chiara Krötz, die zu Hause in der Staffelliga (U 15) spielen, die Stars hautnah erleben, sich einen Traum erfüllen und viel dazulernen.

„Ich wollte das schon immer einmal machen“, sagt die