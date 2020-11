Den Blick wenden – das will Pfarrer Klaus Dieterle mit der Aktion „Helden des Alltags“ der evangelischen Kirchengemeinde in Urbach erreichen. Der Pfarrer möchte, dass die Menschen in der Gemeinde die ganz alltäglichen Helden wertschätzen, die Tag für Tag gut mit der Pandemie-Situation umgehen, statt sich nur auf die oft negativen Schlagzeilen und Entwicklungen dieser Zeit zu konzentrieren.

„Ich merke, wie die Leute unterschiedlich mit der Situation umgehen“, so der Pfarrer. Es gebe