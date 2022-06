Remstalwerk überwacht Urbacher Trinkwassernetz jetzt drahtlos

Wenn Trinkwasserleitungen Rohrbrüche erleiden, ist der Schaden groß. Um Schäden frühzeitig erkennen zu können, hat das Remstalwerk digitale Technik im Einsatz. Diese spürt Wasserrohrbrüche nun per drahtloser Datenübertragung auf. Urbach ist die erste der von dem Remstäler Energieunternehmen betreuten Gemeinden, wo dies eingesetzt wird.

Äußerlich ist das System, das Waternet heißt, an den sogenannten Repeatern zu erkennen. Diese hat das Remstalwerk, das die technische Betriebsführung der Wasserversorgung in Urbach verantwortet, an Straßenlaternen angebracht. Einige Einwohner haben dies früh bemerkt und schon spekuliert, was es damit auf sich hat.

„Die Repeater sind ein Teil eines umfangreichen Systems zum Erkennen von Leckagen im Trinkwassernetz der Kommune“, so Gabriele Laxander, Geschäftsführerin des Remstalwerks. „An insgesamt circa 300 Schlüsselstellen im Wassernetz wurden dazu Geräuschdatenlogger installiert. Diese senden ein Signal, das über die Repeater weitergeleitet wird. Die Daten werden in eine Internet-Cloud gesendet. Die dort täglich gespeicherten Logger-Meldungen können dann vom PC oder Mobilgerät abgerufen werden. Und zwar laufend.“

Repeater bringen Vorteile

Gerade die Repeater bringen Vorteile. Ohne die Repeater müssten zwei Mitarbeiter einmal in der Woche alle mit einem Geräuschdatenlogger ausgestatteten Schächte nacheinander abfahren.

Die nachts aufgenommenen Daten vom Geräuschdatenlogger müssten erst auf einen Laptop übertragen und dann ausgewertet werden. „Diese Methode wäre zeitaufwendiger und langfristig teurer“, so Gabriele Laxander. „Mit dem kompletten System aus Geräuschloggern und Repeatern brauchen die Mitarbeiter deutlich weniger Zeit und können für andere Projekte eingesetzt werden.“

Und dann ist da noch der ökologische Aspekt: „Schleichende Trinkwasserverluste durch äußerlich nicht sichtbare Wasserrohrbrüche erkennen und beheben wir nun schneller. Damit schonen wir die kostbare Ressource Trinkwasser. Zudem minimieren wir den Fahrzeugeinsatz und damit die CO2-Emissionen.“

Auch Urbachs Bürgermeisterin Martina Fehrlen sieht die Vorteile. „Wir können mit weniger Aufwand nachhaltiger und kostengünstiger agieren. Rohrbrüche können in kürzerer Zeit identifiziert und ungewollte Wasserverschwendung eingedämmt werden. Am Ende profitieren Umwelt, Kommune und die Bevölkerung.“

Funktionsweise und Vorteile von Waternet

Das neue Überwachungssystem für das Wassernetz stellt für Urbach einen technologischen Sprung dar. Die Geräuschdatenlogger sind bereits seit einigen Jahren in anderen vom Remstalwerk betreuten Kommunen im Einsatz. Sie sind beispielsweise an Schiebern, Hydranten oder Schächten installiert.

Besonders in Kombination mit den Repeatern erfolgt die Identifikation von Leckagen in Trinkwasserrohren schnell, da die Daten aus dem gesamten Trinkwassernetz täglich ausgewertet werden können.

Die Geräuschlogger prüfen die Geräuschemissionen nachts und registrieren Auffälligkeiten. Erkannt wird dies anhand typischer Geräusche, die Leckagen aus kleinen Rissen oder Löchern in den Leitungen hervorrufen. Nachts wird das Trinkwassersystem abgehört, weil in dieser Zeit nur wenig Trinkwasser verbraucht wird und wenig Straßenverkehr herrscht. Daher sind kaum Nebengeräusche vorhanden.

Die Geräuschdatenlogger sind mit den Repeatern verbunden. Diese leiten die Meldungen weiter an den sogenannten Network-Master, der sie an einen Internet-Cloudspeicher, die „Watercloud“, weiterleitet. Die dort gespeicherten Daten ruft das Energieunternehmen über den PC im Büro oder mobile Endgeräte wie Tablets ab und wertet sie aus.

Gibt es Auffälligkeiten, wird der betroffene Bereich eingegrenzt. Dann können die Mitarbeiter des Remstalwerks dort vor Ort mit der Leckagensuche mittels Audiophon beginnen und die Problemstelle markieren. Je nach Art des identifizierten Schadens können geeignete Gegenmaßnahmen von der Reparatur bis zum kompletten Ersatz der Leitung ergriffen werden.