Revierförster Gert Pfeiffer erklärt: Wie steht es um den Urbacher Wald?

Gut möglich, dass bei dem einen oder anderen Herbstspaziergang die Waldesruh in Urbach vorübergehend von Motorsägengeräuschen begleitet wird. Welche Waldarbeiten im Kommunalwald jetzt erledigt werden, darüber hat Revierförster Gert Pfeiffer informiert. Und er gibt auch eine Erklärung dafür, warum an einer Waldstelle so viele Eichen stehen, die ihre Blätter schon im Sommer fallen ließen.

Was dem Wald zusetzt

Trockenheit, Borkenkäfer und Krankheiten setzen dem Wald zu. Die nun startenden Waldarbeiten sollen den Wald zukunftsfit machen. Gert Pfeiffer, Revierförster des Forstreviers Alfdorf-Urbach, hat Gemeinderäten bei einer Begehung über anstehende Herausforderungen berichtet.

Das Eschentriebsterben fordert schnelles Handeln. Von einer „ganz dringenden Baustelle“ spricht der Förster in Bezug auf das Areal „Koppenwies“, ein eschenreiches Gebiet, in dem das Triebsterben in vollem Gange sei. Die Wurzeln seien abgefault, mehrere Eschen seien auf zwei private Streuobstwiesen-Grundstücke gefallen, ein Baum landete direkt auf einem Parkplatz, auf dem zum Glück kein Mensch oder Fahrzeug beschädigt wurde. Zaun und Gartentor hat’s aber erwischt, die Schadensregulierung mit der Gemeinde laufe bereits. „Ohne die Aktion werden die Eschen für die umliegenden Grundstücke zur Gefahr, da können wir nicht mehr zuschauen“, so Gert Pfeiffer.

Wie der Gemeindewald fit für die Zukunft gemacht werden soll

Vorgestellt hat er auch Pläne für die Durchforstung des Distrikts Hag im Gemeindewald. Es befindet sich im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet, dort können Waldarbeiten ab dem 1. Oktober starten. Das vor zwei Jahren geplante waldbauliche Engagement hat zum Ziel, die großkronigen Eichenbäume zu vermehren. Sie bieten wertvollen Lebensraum für Mittelspecht, Klein- und Buntspecht. Bis jetzt stehen hier überwiegend Fichten. Sie nehmen den einzelnen kleinen Eichen das Licht. Revierförster Pfeiffer setzt bei der Aufforstung auf ein organisches Verfahren: Über eine Naturverjüngung soll der vorhandene Laubbestand – neben Kirschbäumen und Eichen wachsen dort auch Kastanie, Walnuss und Bergahorn – gefördert werden. Heißt: Ein Teil der „herrschenden Schicht“, also Fichten und absterbende Eschen, werde entnommen.

Auf den freien Flächen, die nun wieder Sonne abbekommen, soll sich ein junger, artenreicher Laubwald aus sich selbst heraus entwickeln. Mit „jung“ meint er junge Waldbestände, die über das Jahr 2100 hinauswachsen werden und den Klimawandel „stabil, gemischt, bunt und wertvoll“ erleben sollen, wie es im Betriebsplan Wald 2023 formuliert ist. Er setzt bei der Durchforstung auf Eichen und weitere Laubbaumarten, da sie als klimatoleranter gelten als der dominante, rund 50 Jahre alte Fichtenbestand, der, damit rechnen Förster, in den nächsten 30 Jahren vom Erdboden verschwinden wird.

Gesteuert wird über die Holzernte

Die freie Fläche werde kaum jemandem auffallen, versichert Pfeiffer, lediglich mit „Lichtschächten“ sei bei der Art der Durchforstung zu rechnen. „Wir steuern es über die Holzernte und geben den jungen Bäumen in der Unterschicht durch die freie Fläche lediglich einen Lichtimpuls.“ Als Erstes werden sich die Waldarbeiter durch haufenweise Holunder und Brombeeren zu kämpfen haben, die sich breitgemacht hätten. Der Holunder werde mit der Motorsäge entfernt, die Brombeeren zerreiße es dann bei der Holzernte.

Weshalb Eichen beim Waldwagen schon Blätter verloren haben

Im Gebiet Oberhang in der Nähe des Waldpädagogenwagens werden Wanderer und Spaziergänger auf Neuanpflanzungen stoßen. Auf der ehemals verunkrauteten Fläche mit einigen Pionierbaumarten wurden vor zwei Jahren 400 junge Eichen, mit Plastikwuchshüllen überzogen, gepflanzt. Aus der Ferne, so Gert Pfeiffer, habe alles einen guten Eindruck gemacht, die Eichen seien gut angewachsen.

Bei seinem Probegang einige Tage vor der Begehung mit Gemeinderäten machte Gert Pfeiffer dann allerdings eine ungute, unerwartete Entdeckung: Die Eichen leiden erheblich unter der Trockenheit. „Ich war ganz geschockt, als ich gesehen habe, dass die Mehrheit der Bäume schon die Blätter abgeworfen hat.“ Einige seien dürr, viele stehen komplett ohne Blätter da. Normalerweise trage die Eiche ihre braunen Blätter teilweise sogar über den Winter.

Eine Überlebensstrategie als Ursache?

Pfeiffer vermutet eine Überlebensstrategie dahinter: Als Schutz vor der Trockenheit haben sie ihre Blätter abgeworfen und seien in den „Sparmodus“ gegangen. Bäume „schwitzen“ über die Blätter, der Stoffwechsel funktioniert über Wasserverdunstung. „Ohne Blätter können die Bäume keine Feuchtigkeit mehr abgeben, benötigen im Gegenzug auch weniger Wasser“, so Pfeiffer. In der Kultur werde nun nachgepflanzt. Im Frühling werde der Blattaustrieb beobachtet und jene Bäume, die nicht austreiben, neu angelegt.

Pfeiffer schätzt: „Es werden vermutlich einige kaputtgehen, aber auch zahlreiche überleben.“