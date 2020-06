Der erste gemeinsame Schultag nach Corona-Pause und zwei Wochen häppchenweisem Schichtbetrieb beginnt für die Schüler an der Urbacher Atriumschule mit Fragen: „Dürfen wir uns an der Hand nehmen?“ Es ist 8.15 Uhr. Jona ist mit seinen Mitschülern der ersten Klasse gerade dabei, sich vor dem Schulgebäude in Zweierpaaren aufzustellen, als er kurz zögert, bis Klassenlehrerin und Rektorin Christiane Kunz aufklärt: „Ja, ihr dürft euch an der Hand nehmen.“ Vieles, was in den vergangenen Wochen für