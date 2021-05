Seit Beginn der Corona-Pandemie musste viel Schwimmunterricht ausfallen. Das führte dazu, dass ein Jahrgang an Kindern vorerst nicht schwimmen lernen konnte und andere Kinder es schon wieder verlernt haben, weil die Neuschwimmer keine Gelegenheit zum Üben hatten. Dieser Entwicklung will die Gemeinde Urbach nun entgegensteuern, indem sie ihr Lehrschwimmbecken in der Atriumschule ausnahmsweise die gesamten Sommerferien über zur Verfügung stellt.

{element}

„Die Frage war, ob es sich